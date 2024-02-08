«Букет для джентельмена»: главные новинки мужского парфюма

«Букет для джентельмена»: собрали главные новинки мужского парфюма
Если сильный пол до сих пор стесняется всего, что не фужер, то спешим его «обрадовать» — новинки мужской парфюмерии благоухают цветами.
Сегодня мужчине, чтобы благоухать, как цветок, нужно чуть больше положенной уверенности в себе. Хотя вплоть до XIX века пахнуть по-другому даже не представлялось возможным. Цветы по-прежнему присутствуют в мужских композициях, просто зачастую их так «перчат» и «солят» другими компонентами, что они и пикнуть не могут. Мы же выбрали такие новинки «pour homme», которые позволяют ароматным представителям флоры громко заявить о себе.
Ирис — один из самых популярных цветов в мужских композициях. В аромате Le Solstice, Moncler его пудровый аккорд окутан сливочным коконом сандалового дерева. В композиции Vetiver, Molinard нота ириса придает сладость и землистость заглавной травянистой ноте ветивера. Парфюм Moonlight Rainbow, Fakoshima также построен вокруг аккорда ириса, сложенного из землистой части его корня, лаванды и дымного яванского ветивера.
Роза до сих пор считается мужским цветком на Востоке. Она невероятно красива в тандеме с розовым перцем и ладаном в композиции Actor, Genyum. Жасмин — цветок без яркой половой принадлежности. На мужчинах хороши варианты самые животные, с фруктовыми аспектами, подчеркнутыми кожей. В аромате The Orchid Man, Frapin нежный белый цветок словно укрыли черным кожаным плащом от урагана из перца и бергамота. И напоследок стоит упомянуть герань и лаванду, которые давно перешли на мужскую половину, — они соединились в композиции Giambellino, V Canto.