«Маркер возраста»: как спасти руки от старости

Говорят, что возраст женщины выдают руки и шея. Но как правильно ухаживать за руками, чтобы они не постарели раньше времени. Об этом "Рамблеру" рассказала Анжелика Ужва, врач-дерматолог, косметолог GMT CLINIC, Сертифицированный тренер по аппаратным и инъекционным методикам.

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Глаза — это зеркало души, а руки — это отражение и отпечаток наших прожитых лет.

Кожа рук, также как кожа шеи, является маркером вашего возраста, однако ее состояние не всегда зависит от цифры в паспорте. Во многом роль играют индивидуальные особенности, связанные с генетическим строением кисти, изяществом пальцев и формы ногтей.

Кроме того, по словам эксперта, большую роль играет подкожно-жировой слой, так как именно он обеспечивает коже рук ровный и красивый цвет и, соответственно, выигрышный внешний вид.

Такие руки достаточно увлажнять и питать качественными кремами, содержащими натуральные масла и витамины, плюс, раз в неделю использовать мягкие скрабы и полиши. Однако не всегда женщина может похвастаться достаточным подкожно-жировым слоем, у кого-то еще с детства скелетезированные кисти рук, просвечивается венозный рисунок, неровный, прозрачный красноватый цвет кожи?

У косметолога

Для начала нужно разобраться, что можно сделать в

кабинете врача-косметолога для любых возрастных групп. Если говорить точнее — возраст в данном случае понятие абсолютно условное, так как очень многое зависит от генетических, анатомических факторов, а также от климатических условий и образа жизни в целом.

Современная эстетическая медицина состоит из двух сочетаемых подходов — это аппаратные методики и инъекции, которыми можно прекрасно нивелировать эти неприятные приобретенные недостатки. В более молодом возрасте, когда ещё нет выраженных изменений на коже рук, для профилактики, достаточно курса биоревитализации, направленной на увлажнение и защиту кожи от вредных излучений и влияния внешней среды. Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

Если вы активно загораете, то на руках начинают проявляться первые морщины и дряблость кожи, а также пигментные пятна, похожие на веснушки, которые так и называются — солнечное лентиго, или старческие пятна.

Неважно какой у вас возраст, так как эта проблема может возникнуть и в 30+, являясь действительно неприятным эстетическим дефектом. Вот в этом случае одних инъекций недостаточно. Здесь уже не обойтись без аппаратных процедур, включающих фото-, или лазерную терапию, которая на нет, как ластиком, сотрет эту приобретенную неприятность. Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

Стоит остановиться на аппаратных методиках, которые представляют из себя фото-, или лазерную терапию, направленную на лечение гиперпигментации, выравнивание тона, на восстановление ДНК клеток кожи, а значит на уплотнение и улучшение качества кожи.

Как правило, необходимо пройти курс из 4 аппаратных процедур, каждые 2-3 недели, а между ними проводить курс плазматерапии с биоревитализацией. Ну а завершающим этапом, при необходимости, выполняется контурная пластика рук, как раз для того, чтобы выровнять кожу и убрать излишнюю скелетезацию, с использованием филлеров на основе гидроксиапатита кальция, полимолочной, или гиалуроновой кислоты.