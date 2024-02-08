В сети высмеяли сумку-сапоги Balenciaga за 272 000 рублей

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов показал новую сумку люксового бренда Balenciaga и развеселил пользователей сети. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале, насчитывающем 150 тысяч подписчиков.

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Речь идет о кожаной сумке, которая выполнена в виде сапог-казаков на небольшом каблуке. Известно, что стоимость упомянутого изделия составляет 3000 долларов (272 тысячи рублей). «Берем сумку?» — поинтересовался автор публикации у поклонников.

Lenta.ru

Комментаторы, в свою очередь, высмеяли дизайн данной сумки под размещенным кадром.

«На рыбалку — идеально», «В гардероб можно сдать и без пакета», «Какой кошмар», «Кто это покупает?», «Два в одном — это экономия», — высказывались они.