Флорист рассказал о новом тренде у россиян на цветовую гамму букетов

Нет никаких особых правил, что дарить. Есть популярные вещи. Например, сейчас стараются уходить от красного цвета. Если раньше, лет 10 назад, в основном были красные букеты, то теперь это нежная гамма. Что-то розовое, белое, кремовое и так далее. То есть 14 февраля – это не всегда красные букеты.