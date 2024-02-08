Vogue назвал белые лосины трендом 2024 года

Vogue назвал белые лосины трендом текущего года
Журнал Vogue назвал белые лосины новым трендом в одежде в этом году. По мнению специалистов, они стали популярны благодаря показам известных брендов.
Среди них в том числе итальянские марки Dolce & Gabbana и Ferragamo. К данному предмету гардероба также стали проявлять знаменитости, в том числе популярные стилисты.
В то же время модельеры предлагают сочетать белые лосины как со спортивной одеждой, так и с повседневными вещами.
Ранее актриса Орнелла Мути призналась, что уже десять лет носит одежду российского дизайнера. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».