В последнее время наблюдается настоящий бум использования эфирного масла и отвара розмарина с целью стимулирования роста волос и борьбы с облысением. Многие бьюти-блогеры активно пропагандируют чудодейственные свойства розмарина, обещая густую шевелюру всего за пару недель регулярного применения.

По словам врача-дерматолога Льва Кулькова на сегодняшний день нет убедительных научных доказательств стимулирующего действия розмарина на волосяные фолликулы. Что касается клинических испытаний на людях, то они единичны и малочисленны, а их результаты не позволяют говорить о существенном эффекте.

У некоторых действительно фиксировалось некое ускорение роста волос при использовании розмарина, однако это ускорение было незначительным. Также неясно, сохраняется ли эффект при длительном применении или же волосы постепенно перестают реагировать на розмарин.