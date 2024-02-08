Эксперты назвали самые модные вещи в гардеробе на 2024 год

Креативная команда бренда modi назвала россиянам самые модные вещи в гардеробе на 2024 год. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь эксперты посоветовали присмотреться к одежде из экокожи. По их мнению, подобный материал придает образу яркости. При этом они призвали не забывать про аксессуары, например, перчатки или сумки.

Кроме того, трендовыми станут различные украшения. Так, представители марки порекомендовали обратить внимание на изделия из жемчуга, аккуратные цепочки, серьги, каффы и кольца.

В заключение специалисты упомянули носки, как неотъемлемую часть внешнего вида. Они пояснили, что разрешается носить любые модели — от классических белых до цветных и вариантов с принтами. Кроме того, их можно сочетать с туфлями и балетками, которые в настоящий момент особенно актуальны.