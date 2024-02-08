«Ангел» Victoria's Secret вышла на публику с сумкой российского бренда
Шведская модель и одна из «ангелов» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась с сумкой российского бренда 12Storeez. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Перед камерой «ангел» Victoria's Secret позировала в серебряных джинсах, водолазке и объемном белом жакете. Образ завершили лодочки с острым мысом. В руках она держала сумку из белой кожи бренда 12Storeez. Ей также сделали укладку с мягкими локонами и макияж с розовым блеском.
Эльза Хоск регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как «здоровье».
«Helsa — это мое любовное письмо к Скандинавии, где я выросла. Это дань женской силе и красоте, а также ода природе. Ткани, цвета и фасоны вдохновлены моими любимыми предметами первой необходимости, которые я беру с собой, чтобы провести время на островах за пределами Стокгольма», — представила марку модель.
Ранее Эльза Хоск снялась в шортах на балконе в Куршевеле.