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«Ангел» Victoria's Secret вышла на публику с сумкой российского бренда

Шведская модель и одна из «ангелов» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась с сумкой российского бренда 12Storeez. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ангел» Victoria's Secret вышла на публику с сумкой российского бренда
© Газета.Ru

Перед камерой «ангел» Victoria's Secret позировала в серебряных джинсах, водолазке и объемном белом жакете. Образ завершили лодочки с острым мысом. В руках она держала сумку из белой кожи бренда 12Storeez. Ей также сделали укладку с мягкими локонами и макияж с розовым блеском.

Эльза Хоск регулярно принимает участие в фотосессиях и появляется на красных ковровых дорожках. Летом прошлого года Эльза Хоск объявила о запуске собственного бренда одежды Helsa Studio. Вдохновением для названия бренда модели послужило слово hälsa, которое переводится со шведского как «здоровье».

«Helsa — это мое любовное письмо к Скандинавии, где я выросла. Это дань женской силе и красоте, а также ода природе. Ткани, цвета и фасоны вдохновлены моими любимыми предметами первой необходимости, которые я беру с собой, чтобы провести время на островах за пределами Стокгольма», — представила марку модель.

Ранее Эльза Хоск снялась в шортах на балконе в Куршевеле.

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Эльза Хоск
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