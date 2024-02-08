Стилист назвала самую модную одежду для офиса в 2024 году

Стилистка Елизавета Евсеева назвала россиянкам самую модную одежду для офиса в 2024 году. Ее комментарий публикует «Клопс».

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Речь идет о стиле «офисная сирена», который пришел из 2000-х годов. Он отличается привнесением в рабочую одежду женственных деталей.

«Стиль "офисной сирены" можно отнести к классическим коллекциям таких брендов, как Calvin Klein, Prada и Cerruti, представленных в 90-е и 2000-е годы. Основной акцент делается на женственности и сексуальности силуэта», — отметила специалистка.

По словам эксперта, чтобы создать подобный образ, следует выбирать юбки-карандаши, прямые мини-юбки и макси-юбки с глубоким разрезом. Также подойдут приталенные блузы и пиджаки, водолазки спокойных оттенков и жилеты в мужском стиле.

Кроме того, можно включить в гардероб расклешенные штаны, брюки-сигареты и различные аксессуары. Что касается обуви, предпочтительно надевать лодочки, балетки, лоферы, сапоги и туфли на шпильке.