Ирина Шейк, Майли Сайрус и еще 38 моделей снялись для обложки журнала

Кейт Мосс, Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл и еще 37 легендарных моделей снялись для обложки журнала Vogue. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.

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Модели собрались в одной студии в Нью-Йорке в декабре, приехав из Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Милана, Лос-Анджелеса и других городов.