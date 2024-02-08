Ирина Шейк, Майли Сайрус и еще 38 моделей снялись для обложки журнала
Кейт Мосс, Ирина Шейк, Наоми Кэмпбелл и еще 37 легендарных моделей снялись для обложки журнала Vogue. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) издания.
Обложку подготовил бывший главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул. На ней появились Кейт Мосс и ее дочь Лила, Виктория Бекхэм, Аня Тейлор-Джой, Майли Сайрус, Ирина Шейк, Синди Кроуфорд, Кара Делевинь, Джейн Фонда, Кайя Гербер, Сальма Хайек, Линда Евангелиста, Эмбер Валетта, Дуа Липа, Наоми Кэмпбелл, Серена Уильямс, Опра Уинфри и другие.
Модели собрались в одной студии в Нью-Йорке в декабре, приехав из Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Милана, Лос-Анджелеса и других городов.
В сентябре 20 супермоделей 90-х появились вместе на обложке журнала. В фотосессии приняли участие супермодели Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Хелена Кристенсен, Паулина Поризкова, Карла Бруни, Кристи Тарлингтон, Шалом Харлоу, Милла Йовович, Твигги, Эмбер Валлетта и другие. Помимо совместной съемки, каждая из моделей появилась на отдельной обложке.