Непривычно, но стильно: 5 нестандартных материалов для сумок

Кожа, замша, текстиль... — это классика. Она вечна, но порой хочется чего-то дерзкого, озорного, оригинального. Как эти сумки.

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Сумочка — один из тех аксессуаров, без которых немыслим выход куда бы то ни было. На прогулках и вечеринках, на работе и отдыхе, в ресторане и кино женский образ неизменно дополняет сумка. Выбор сумок сегодня очень широк, ведь для их изготовления, помимо привычных материалов используют и те, что способны удивить. Например:

Ротанг

Плетёные сумки нынче актуальны не только на пляже и за городом. Сумки из ротанга прочные, они не деформируются, не промокают. А ещё их очень удобно брать с собой в поездки, поскольку такую сумочку легко сложить и уместить в чемодан. Чаще всего сумки из такого материала имеют форму сундучка либо круга. Смотрятся мило и минималистично, не перегружают образ.

Биопух

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Новшество от бренда Ganni. Сумка изготовлена из меха, имеющего растительное происхождение. В его основе крапива и лён. По словам представителей бренда, это первая в мире сумка, изготовленная полностью из природных материалов. Растительные олокна перерабатываются в пряжу, затем пряжа окрашивается. В результате готовую сумочку сложно отличить от любой другой её менее экологичной "коллеги".

Бактериальная целлюлоза

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Ещё одна необычная сумочка от Ganni, изготовленная в единственном экземпляре для фестиваля дизайна в Лондоне. Известно, что сумка была изготовлена из сельскохозяйственных отходов, которые скармливались особым бактериям. Последние превращали отходы в наноцеллюлозу, внешне напоминающую кожу. Визуально сумка ничем не отличается от кожаной, согласитесь?

Тайвек

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Это переработанный полиэтилен, который внешне похож на ткань, а по свойствам — на плёнку. Он очень прочный. Из этого прочного материала изготавливают преимущественно рюкзаки и шоперы, чуть реже — кошельки и поясные сумки.

Воздушно-пузырчатая плёнка

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