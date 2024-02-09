Нескучный френч: 7 креативных идей для маникюра, которые не успели надоесть

Обожаете французский маникюр? Предлагаем отступить от строгой концепции этого стиля и позволить себе свободу творчества, но сперва выбирайте свой референс для экспериментов из семи оригинальных вариантов.

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Горные вершины

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Самые творческие и изобретательные нейл-мастера подтвердят: вдохновиться можно чем угодно! В данном случае это горные вершины. Впрочем, кто-то увидит симпатичные кляксы, а кто-то — разноцветные водоемы с белым песком. Главное, что выглядит это оригинально и эффектно.

Радужное омбре

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За затейливым понятием «омбре», которое так любят не только мастерицы маникюра, но и парикмахеры, скрывается всего лишь плавный градиент. Иногда его также называют растяжкой цвета. Рекомендуем не останавливаться на основе и украсить ногти, к примеру, облаками или другим нейл-артом по совету мастера.

Монохромный волнистый

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Минимум цветов и максимум внимания к вашему обновленному маникюру — это точно про черно-белый френч. Скучную палитру уравновешивает дерзкая геометрия рисунка. Однотонные звездочки, горошек, полоски и анималистичные пятна особенно эффектно смотрятся на игривых поплывших улыбках френча.

Асимметричные завитки

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На этот дизайн можно смотреть часами, как на лавовую лампу — декоративный светильник, изобретенный Эдвардом Крэйвеном Уолкером в 60-х годах прошлого столетия. Ретродизайн в трех гармоничных цветах отнюдь не выглядит устаревшим. Только посмотрите, как это красиво!

Экоповестка

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Обожаете природу и все, что с ней связано? Тогда вам придется по вкусу такой вариант френча в естественных природных цветах. Достаточно подобрать палитру, и классика превращается в претенциозный креативный маникюр.

Пастельный с акцентами

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Отличный выбор для тех, кому сложно остановится на одном-единственном варианте дизайна ногтей. Взяв за основу пастельные оттенки лака, можно воплотить хоть 10 разных идей. А для ярких акцентов используйте неоновые цвета. Заметим, что особенно эффектно смотрятся точки, нанесенные шариковым стилусом.

Жизнерадостный неоновый

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