Нескучный френч: 7 креативных идей для маникюра, которые не успели надоесть
Обожаете французский маникюр? Предлагаем отступить от строгой концепции этого стиля и позволить себе свободу творчества, но сперва выбирайте свой референс для экспериментов из семи оригинальных вариантов.
Горные вершины
Самые творческие и изобретательные нейл-мастера подтвердят: вдохновиться можно чем угодно! В данном случае это горные вершины. Впрочем, кто-то увидит симпатичные кляксы, а кто-то — разноцветные водоемы с белым песком. Главное, что выглядит это оригинально и эффектно.
Радужное омбре
За затейливым понятием «омбре», которое так любят не только мастерицы маникюра, но и парикмахеры, скрывается всего лишь плавный градиент. Иногда его также называют растяжкой цвета. Рекомендуем не останавливаться на основе и украсить ногти, к примеру, облаками или другим нейл-артом по совету мастера.
Монохромный волнистый
Минимум цветов и максимум внимания к вашему обновленному маникюру — это точно про черно-белый френч. Скучную палитру уравновешивает дерзкая геометрия рисунка. Однотонные звездочки, горошек, полоски и анималистичные пятна особенно эффектно смотрятся на игривых поплывших улыбках френча.
Асимметричные завитки
На этот дизайн можно смотреть часами, как на лавовую лампу — декоративный светильник, изобретенный Эдвардом Крэйвеном Уолкером в 60-х годах прошлого столетия. Ретродизайн в трех гармоничных цветах отнюдь не выглядит устаревшим. Только посмотрите, как это красиво!
Экоповестка
Обожаете природу и все, что с ней связано? Тогда вам придется по вкусу такой вариант френча в естественных природных цветах. Достаточно подобрать палитру, и классика превращается в претенциозный креативный маникюр.
Пастельный с акцентами
Отличный выбор для тех, кому сложно остановится на одном-единственном варианте дизайна ногтей. Взяв за основу пастельные оттенки лака, можно воплотить хоть 10 разных идей. А для ярких акцентов используйте неоновые цвета. Заметим, что особенно эффектно смотрятся точки, нанесенные шариковым стилусом.
Жизнерадостный неоновый
Если вам не хватает яркости, выкручивайте ее на полную. Никаких нежных оттенков, только самые ядовитые флюоресцентные лаки! Яркий, игривый и во всех отношениях забавный маникюр получается за счет разнообразия картинок: от эмодзи до цветов и звездочек.