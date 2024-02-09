Новый цвет волос Кристины Асмус высмеяли в сети фразой «что за пацан»

Фанаты высмеяли в сети новый цвет волос российской актрисы театра и кино Кристины Асмус. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Кадр из фильма «Своя война. Шторм в пустыне», 2021

Звезда популярного телесериала «Интерны» поделилась снимком из салона красоты. На размещенном фото она предстала позирующей перед камерой, сидя в парикмахерском кресле. Видно, что знаменитость решила отказаться от темных прядей.

«Выхожу из черного. Интересно, а мастер знает, что он делает? Вот этот лук репчатый по плану?» — с иронией подписала Асмус пост.

Lenta.ru

Поклонники оценили преображение актрисы следующими фразами:

«Что за пацан?», «На моего деда в молодости похожа», «Из черного по-другому никак», «Так и оставь. Огонь!», «Лук репчатый — какое точное описание этого цвета».