Голое платье Майли Сайрус и сумка-сапоги за 272 тысячи рублей: видеодайджест

«Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости последних дней. Смотрите наш еженедельный дайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые обсуждали в социальных сетях.

Стало известно, что «голое» платье для Майли Сайрус делали 675 часов

31-летняя американская поп-звезда Майли Сайрус своим видом произвела фурор на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». На ней было прозрачное платье из кольчуги.

Vogue назвал белые лосины трендом текущего года

Журнал Vogue назвал белые лосины новым трендом в одежде в этом году. По мнению специалистов, они стали популярны благодаря показам известных брендов.

Росс и Рейчел из «Друзей» воссоединились в рекламе Uber Eats

Хоть Росс и Рейчел сделали паузу в отношениях, фанаты снова смогут увидеть любимую экранную пару вместе. Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер, исполнившие роли Росса и Рейчел в сериале «Друзья», снялись в новой рекламе сервиса Uber Eats.

В сети высмеяли сумку-сапоги Balenciaga за 272 тысячи рублей

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов показал новую сумку люксового бренда Balenciaga и развеселил пользователей сети. Речь идет о кожаной сумке, которая выполнена в виде сапог-казаков на небольшом каблуке.

Самые яркие тренды с Недели моды в Берлине