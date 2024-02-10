Звездный нейл-мастер показал новый маникюр Селены Гомес

Селена Гомес хоть давненько не радует поклонников своим творчеством, зато на топовые звездные вечеринки ходит регулярно. Теперь, к слову, не одна. Каждый выход селебрити в свет сопровождается бурными обсуждениями, а еще зачастую запускает новые тренды, в том числе на нейл-арт. Модницы только-только успели позабыть «ангельский дизайн», как Том Бачик сделал актрисе новую его версию. Кстати, идеально подходящую для Дня святого Валентина.

© Super.ru

Нежный френч на ногтях миндалевидной формы нейл-мастер показал в инстаграме*. «Женственный», —коротко охарактеризовал свою работу он. Вечная классика, несмотря на непривычную форму, по-прежнему проста в исполнении и, главное, подойдет к любому образу. Не это ли нужно девушкам после праздничных дизайнов в ярких цветах и обилия блесток?

Соцсети

Похожий маникюр, заметим, Том делал и другим своим клиенткам в Голливуде. Поспешите, пока с таким не начала ходить каждая вторая жительница вашего города.