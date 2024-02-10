Кайли Дженнер кардинально сменила образ: мнения подписчиков разделились

Младшей из сестер Кардашьян-Дженнер не привыкать к неожиданным переменам во внешности и бурным дебатам вокруг ее метаморфоз. И тут, как говорится, от любви до ненависти: Кайли с розовыми волосами поклонники безоговорочно одобрили, а вот ее перевоплощение в знойную латиноамериканку, наоборот, высмеяли. К счастью, на этот раз обошлось без попытки зайти на чужую территорию: Кайли всего-навсего примерила короткий боб-каре.

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Сама звезда реалити пошутила, что стала похожа на главу звездного клана. «Крис Дженнер дрожит», — написала она в запрещенной сети. Подписчики же за это преображение благодарят целительную силу Тимоти Шаламе. «Эффект бойфренда», «Она превращается в Тимми», «Они с Тимоти сейчас настоящие близнецы», — обсуждают фолловеры девушки под фотографиями.

Соцсети

А вот читатели таблоида Daily Mail оказались не столь комплиментарны. «Как бы она ни старалась, у нее не выходит выглядеть современно. Она застряла в 2015-м — с явными филлерами и гиперсексуализированным стилем», «Старается не выглядеть на пятьдесят», «Все равно наращенные пряди вернутся уже завтра», «Она мастерски овладела искусством прибавлять себе 10 лет. Странно, ведь большинство женщин стремятся к обратному», — считают читатели.

Мы же, наоборот, считаем, что перед нами тот самый редкий случай, когда короткая стрижка молодит. Поэтому надеемся, что это не парик — теперь Кайли очень посвежела и наконец стала выглядеть на свои 26 лет.