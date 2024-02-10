Бейонсе запускает собственный бьюти-бренд Cécred

Бейонсе объявила о запуске собственного бьюти-бренд Cécred, первая линейка которого будет состоять из средств по уходу за волосами. Певица опубликовала тизер-трейлер и сообщила в нем дату появления долгожданной косметики.

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В коротком ролике мелькают кадры из парикмахерскойпод названием Headliners Hair Salon — именно так назывался салон мамы Бейонсе Тины Ноулз, открытый в 1990 году в Хьюстоне, и даже появляется архивное видео, на котором совсем маленькая будущая попзвезда стоит рядом с мамой.

«Очевидно, что я выросла в парикмахерской моей матери», — признается певица.

А ведь действительно, когда Бейонсе была маленькая, она помогала маме и подметала волосы в салоне. А первые выступления группы Destiny’s Child проходили перед клиентами Headliners Hair Salon, пока они делали прически.