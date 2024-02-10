Что надеть на каток: в чем пойти на крытый и открытый каток

Алгоритм создания многослойного образа и советы для покупки инвентаря.

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Катание на коньках — прекрасный вариант зимнего отдыха на свежем воздухе. Это и спорт, и веселье, и возможность пообщаться. Сегодня даже в самых маленьких городах есть современные катки, оснащённые всем необходимым. Но, чтобы веселье точно удалось, очень важно внимательно отнестись к выбору экипировки. Каков же алгоритм создания образа? Разбираемся вместе с экспертом.

«В этой статье говорить про профессиональный хоккей я не буду, а расскажу о том, что важно большинству любителей коньков. Как одеться на каток, чтобы было тепло и удобно? Что важно для новичка? Какие коньки выбрать, чтобы не прогадать?»

Первые шаги

Перед походом на каток изучите информацию о нём. Что тут нужно знать? Во-первых, тип катка: открытый (например, в парке) или закрытый (ледовый дворец, хоккейная школа и т.п.). Во-вторых, правила его посещения. От этого будут зависеть определённые нюансы.

Что вам понадобится в любом случае? Защитная экипировка. Не стоит ею пренебрегать, поскольку падения на лёд бывают очень болезненными и травматичными. Используйте шлем, защиту коленей, локтей, ладоней и желательно копчика.

Обязательно начинайте каждое катание с разминки. Достаточно 10–15 минут базовых упражнений, чтобы разогреть мышцы и разогнать кровь.

Если это ваши первые шаги на льду, возьмите инструктора на несколько катаний или попросите более опытных друзей научить вас базовым движениям. Это очень важно. Правильную базу поставить всегда легче и быстрее, чем потом переучиваться.

Новичкам знакомство со льдом лучше начинать вблизи бортов катка. Их можно использовать как опору. На общественных катках, где много людей, стоит держаться подальше от тех, с кем есть опасность столкнуться. Главным образом это любители быстрого катания, резко меняющие траекторию. Также лучше держаться подальше от таких же новичков. Они непредсказуемы! На начальном этапе у вас может не хватить опыта и навыков, чтобы уйти от возможного столкновения.

Соблюдайте эти простые правила, тогда катание на коньках будет безопасным и принесёт массу удовольствия. Чтобы всё точно сложилось, важно правильно экипироваться. Переходим к одежде для катания.

Как одеться на каток?

Про защиту я уже рассказал, теперь поговорим об одежде. Здесь надо помнить, что катание на коньках — это вид физической активности. Конечно, никто не запрещает джинсы и пальто (а может, и платье), но я всё-таки рекомендую посещать катки в удобной спортивной одежде по погоде и соблюдать принцип многослойности.

Алгоритм создания многослойного образа

Первый слой — термобельё, рассчитанное на соответствующую температуру. Оно будет сохранять тепло, впитывать влагу и отводить её от тела. Второй слой — утепляющий. Например, свитер. Также отлично подойдёт флисовая кофта. Третий слой — куртка и штаны из непромокаемых материалов. Желательно — с ветрозащитой и влагоотведением. Также помним, что правильная верхняя одежда не сковывает движений. Важный момент — носки. Я рекомендую специальные термоноски для катания на коньках. Шапка, шарф и перчатки по погоде.

Если вы прислушались ко мне и решили приобрести комплект защиты, то лучше примерять его на ту одежду, в которой будете кататься.

Как выбрать коньки?

Все коньки можно разделить на три основные категории: хоккейные, для фигурного катания, для активного отдыха.

С первыми двумя категориями всё понятно. Их выбирают хоккеисты и фигуристы. Не буду подробно объяснять разницу между профессиональными, полупрофессиональными и любительскими коньками — это обширная тема для отдельной статьи.

Нас интересует третья категория — коньки для активного отдыха. Они тоже бывают разными. Например, фитнес-коньки довольно мягкие, ноге в них очень комфортно, но есть и минусы. У них слабее поддержка голеностопа. Это значит, ноги будут сильнее перегружаться и больше уставать. Поэтому лучше выбирать коньки с хорошей поддержкой голеностопа. Они бывают и хоккейного типа, и фигурного.

7 советов для удачного выбора

1. Не выбирайте коньки с сильным запасом по размеру. Даже для ребёнка. В этом случае запас не должен превышать один размер (0,8–1 см). Взрослому следует брать коньки с минимальным запасом, а лучше — вообще без него.

2. Обязательно примеряйте коньки перед покупкой. Они должны подходить не только по размеру, но и по колодке. Наденьте коньки и попробуйте в них походить.

3. При примерке плотно завязывайте шнурки.

4. Примеряйте коньки в носках, в которых будете кататься. Лучше всего подойдут термоноски: они удобные, не натирают, эффективно отводят влагу и удерживают тепло. А вот шерстяные я не рекомендую.

5. Учитывайте то, что после нескольких катаний коньки разнашиваются и становятся удобнее.

6. Не покупайте слишком мягкие коньки, иначе ноги будут уставать без поддержки голеностопа.

7. Обратитесь за помощью к профессионалу. Это самое оптимальное решение. Выбирать коньки самостоятельно я бы не советовал. По своему опыту знаю, что люди часто ошибаются в выборе и катание на коньках вместо удовольствия превращается в каторгу.

Какие коньки лучше? Тем, кто катается очень хорошо, я рекомендую хоккейные или фигурные. Разумеется, они дороже, но качество материалов намного выше. В них можно не только кататься, но и играть в хоккей, выполнять элементы фигурного катания или заниматься фристайлом.

Аксессуары для катания

Для комфортного катания желательно обзавестись удобными и практичными аксессуарами. Вам пригодятся сумка или рюкзак для коньков, защитные чехлы на лезвия, запасные шнурки (они вечно рвутся не вовремя), комплект защиты. Девушкам может пригодиться затягиватель для шнурков: не у всех хватает сил, чтобы завязать их с нужным усилием.

Секреты правильно подобранного инвентаря — тщательность и использование опции «советы профессионала». Что касается одежды, она должна быть удобной, одновременно защищать от холода, но не позволять вам потеть, а также не сковывать движений.