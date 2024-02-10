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От консервирования до танцев у шеста: какие хобби выбирают отечественные звезды

К Всемирному дню досуга известный музыкальный телеканал представил рейтинг самых необычных хобби наших знаменитостей. «Вечерняя Москва» выяснила у психолога, старшего преподавателя Московского института психоанализа Анастасии Пономаренко, чем примечательны звездные увлечения.

От консервирования до танцев у шеста: какие хобби выбирают отечественные звезды
© Вечерняя Москва

Хобби обычно заводят те, кто научился распознавать и формулировать собственные желания, а также отличать сиюминутные прихоти от «долгоиграющих» интересов.

Одна из наших важнейших потребностей — желание реализации способностей и талантов, творческого потенциала. И у знаменитостей эта потребность очень высока. Ведь они уже реализовали значительную часть себя — выступая на сцене, делая успехи в творчестве.

Поэтому у людей, успешных в основной профессии, иногда бывает даже не одно, а два и три хобби. Порой это «смежные дисциплины»: например, драматический актер начинает заниматься хореографией или балерина — вокалом. Но бывают и необычные хобби, связанные с потребностью в уединении, с возможностью «замедлиться», пофилософствовать. Еще одна разновидность звездных увлечений — коллекционирование. Например, антиквариата, произведений искусства. Такие хобби несут двойную пользу: позволяют продемонстрировать статусность и социальный престиж, а также помогают расширить интеллектуальный кругозор.

К тому же в будущем это может принести и хороший доход: все-таки винтажные вещи со временем только дорожают. Берите это на заметку!

Валерия Ланская: дизайн интерьеров

— В свободное время рисую, вышиваю, — рассказывает актриса «ВМ». — Люблю обставлять квартиру, меняя под настроение, сезон и предметы интерьера. Последние два года увлекалась цветотерапией. Если раньше любила глубокие темные, насыщенные цвета, то сейчас выбираю и комбинирую яркие оттенки. Это дает энергию и поднимает настроение. Не могу сидеть без дела, мне нужно переключать внимание, а вышивка и рисование подходят как нельзя лучше. А недавно я стала придумывать и рисовать эскизы для столовой посуды.

Борис Щербаков: резьба по дереву

Актер Борис Щербаков более 50 лет увлекается резьбой по дереву. В своем загородном доме, построенном, к слову, из карельской сосны, артист обустроил мастерскую и вдохновенно предается своему хобби, создавая нарядный декор для интерьера: наличники, резную утварь и мебель.

У Бориса Васильевича есть даже картины из дерева. В одном интервью жена Щербакова, Татьяна Бронзова, признавалась: «Если бы он не был актером, стал бы краснодеревщиком».

Николай Цискаридзе: вышивка салфеток

Артист балета Николай Цискаридзе увлекается… вышивкой.

— Когда я был маленький, у нас было все вышито, сшито и связано няней. У нас все хрустальные вазы были с накрахмаленными вышитыми салфетками.
И однажды няня научила вышивать своего маленького воспитанника. Сейчас народный артист иногда использует свой навык вышивания как медитацию.
— Я вышил гигантское количество салфеток, потом раздаривал их, — признавался Цискаридзе.

Анна Пескова: попаду в яблочко!

Свое хобби актриса приобрела… в процессе подготовки к съемкам.

— Я выучилась неплохо стрелять, — говорит Анна. — Несколько лет назад прошла спецкурс по тактической стрельбе, и теперь, когда есть свободные дни, практикуюсь.
Когда я готовилась к съемкам в фильме о событиях ВОВ «Прощаться не будем», супруг предложил мне не ограничиваться инструктажем на съемочной площадке, а пройти реальный курс обучения стрельбе. И я согласилась. Из 10 попаданий 8/9/10 — все мои!

Леонид Якубович: первым делом самолеты

Уже в зрелом возрасте телеведущий страстно увлекся авиацией и пять лет назад даже научился водить крылатые машины: получил сертификат коммерческого пилота третьего класса и допуск к самолету Як-40. Также самолеты — давняя слабость актера театра и кино Сергея Бурунова.

В юности он даже поступил в Качинское высшее военное авиационное училище, но недоучился. А в 2011 году Бурунов вернулся к увлечению юности: сел за штурвал самолета и с тех пор иногда совершает полеты в кресле пилота самолета Як-52.

Андрей Малахов: современное искусство

Телеведущий много лет коллекционирует работы современных художников, часто посещает выставки. Тяга к прекрасному у журналиста сформировалась еще в раннем детстве:

«У нас дома в Апатитах на стене висела репродукция работы Веласкеса «Инфанта Маргарита» и, конечно, портреты Есенина и Маяковского», — вспоминал Малахов.

Кстати, в родном городе телеведущий даже организовал выставку работ из своей коллекции и мечтает открыть в городе арт-центр.

Александр Ширвиндт: вредная привычка стала полезной

Несколько лет назад Александр Ширвиндт объявил, что бросает курить, но свое хобби — собирание курительных трубок — не забросил. У него в коллекции несколько сотен трубок со всего мира. Часть своего собрания Ширвиндт уже выставлял на аукцион. Особую гордость представляют пенковые и вересковые трубки с мундштуками из балтийского янтаря.

Алексей Глызин: футбол в крови

В отличие от большинства «диванных» фанатов футбола 70-летний Глызин любит погонять мяч на поле, дважды в неделю посещает тренировки на стадионе «Луч» в Тушине и выглядит свежо и подтянуто.

— Мне по-другому нельзя: сцена обязывает держать себя в форме, — объясняет Алексей в беседе с «ВМ». — Наша команда называется «Забей». Наряду со спортсменами-любителями играют профессиональные спортсмены: Саша Мостовой, Сережа Юран, Дима Ананко и другие. В общем, компания достойная.

Анита Цой: консервирование и куклы

У эстрадной певицы Аниты Цой любимых занятий множество. Но все-таки самое стойкое увлечение Аниты — приготовление консервов из овощей, фруктов и ягод, выращенных на собственном загородном участке. Кухня у артистки оборудована по последнему слову техники, чтобы делать вкусные блюда и заготовки было как можно более удобно. Особенная гордость Аниты — ароматная капуста кимчи по традиционному корейскому рецепту.

Григорий Лепс: 200 икон и очки

Народный артист — большой коллекционер, хотя он не кичится своим элитарным хобби. В собрании Григория Лепса уже более 200 редких икон общей стоимостью около 30 миллионов долларов! Кроме того, у Лепса есть также уникальная коллекция солнечных очков: более 300 экземпляров.

Светлана Ходченкова: танец у шеста

В 2014 году актриса готовилась к роли танцовщицы стриптиза, которую играла в фильме «Воин», и выучилась исполнять эффектный акробатический танец вокруг шеста (пилона). С тех пор занятия хореографией у шеста Светлана продолжает. Хобби помогает ей поддерживать отличную спортивную форму.

Янина Мелехова: высокая мода

Актриса шьет с 12 лет.

— Однажды я решила замахнуться на пальто, это заняло три месяца, — признается артистка. — Без труда правила выкройки из «Бурды» под свои параметры. Шитье стало моим главным увлечением. Все наряды на красные дорожки и важные мероприятия я шью себе сама.

Тренды
Янина Мелехова
Татьяна Бронзова
Анна Пескова
Алексей Глызин
Сергей Бурунов
Александр Ширвиндт
Борис Щербаков
Валерия Ланская
Леонид Якубович
Светлана Ходченкова
Николай Цискаридзе
Андрей Малахов
Григорий Лепс
Анита Цой