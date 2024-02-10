От консервирования до танцев у шеста: какие хобби выбирают отечественные звезды

К Всемирному дню досуга известный музыкальный телеканал представил рейтинг самых необычных хобби наших знаменитостей. «Вечерняя Москва» выяснила у психолога, старшего преподавателя Московского института психоанализа Анастасии Пономаренко, чем примечательны звездные увлечения.

Хобби обычно заводят те, кто научился распознавать и формулировать собственные желания, а также отличать сиюминутные прихоти от «долгоиграющих» интересов.

Одна из наших важнейших потребностей — желание реализации способностей и талантов, творческого потенциала. И у знаменитостей эта потребность очень высока. Ведь они уже реализовали значительную часть себя — выступая на сцене, делая успехи в творчестве.

Поэтому у людей, успешных в основной профессии, иногда бывает даже не одно, а два и три хобби. Порой это «смежные дисциплины»: например, драматический актер начинает заниматься хореографией или балерина — вокалом. Но бывают и необычные хобби, связанные с потребностью в уединении, с возможностью «замедлиться», пофилософствовать. Еще одна разновидность звездных увлечений — коллекционирование. Например, антиквариата, произведений искусства. Такие хобби несут двойную пользу: позволяют продемонстрировать статусность и социальный престиж, а также помогают расширить интеллектуальный кругозор.

К тому же в будущем это может принести и хороший доход: все-таки винтажные вещи со временем только дорожают. Берите это на заметку!

Валерия Ланская: дизайн интерьеров

— В свободное время рисую, вышиваю, — рассказывает актриса «ВМ». — Люблю обставлять квартиру, меняя под настроение, сезон и предметы интерьера. Последние два года увлекалась цветотерапией. Если раньше любила глубокие темные, насыщенные цвета, то сейчас выбираю и комбинирую яркие оттенки. Это дает энергию и поднимает настроение. Не могу сидеть без дела, мне нужно переключать внимание, а вышивка и рисование подходят как нельзя лучше. А недавно я стала придумывать и рисовать эскизы для столовой посуды.

Борис Щербаков: резьба по дереву

Актер Борис Щербаков более 50 лет увлекается резьбой по дереву. В своем загородном доме, построенном, к слову, из карельской сосны, артист обустроил мастерскую и вдохновенно предается своему хобби, создавая нарядный декор для интерьера: наличники, резную утварь и мебель.

У Бориса Васильевича есть даже картины из дерева. В одном интервью жена Щербакова, Татьяна Бронзова, признавалась: «Если бы он не был актером, стал бы краснодеревщиком».

Николай Цискаридзе: вышивка салфеток

Артист балета Николай Цискаридзе увлекается… вышивкой.

— Когда я был маленький, у нас было все вышито, сшито и связано няней. У нас все хрустальные вазы были с накрахмаленными вышитыми салфетками.

И однажды няня научила вышивать своего маленького воспитанника. Сейчас народный артист иногда использует свой навык вышивания как медитацию.

— Я вышил гигантское количество салфеток, потом раздаривал их, — признавался Цискаридзе.

Анна Пескова: попаду в яблочко!

Свое хобби актриса приобрела… в процессе подготовки к съемкам.

— Я выучилась неплохо стрелять, — говорит Анна. — Несколько лет назад прошла спецкурс по тактической стрельбе, и теперь, когда есть свободные дни, практикуюсь.

Когда я готовилась к съемкам в фильме о событиях ВОВ «Прощаться не будем», супруг предложил мне не ограничиваться инструктажем на съемочной площадке, а пройти реальный курс обучения стрельбе. И я согласилась. Из 10 попаданий 8/9/10 — все мои!

Леонид Якубович: первым делом самолеты

Уже в зрелом возрасте телеведущий страстно увлекся авиацией и пять лет назад даже научился водить крылатые машины: получил сертификат коммерческого пилота третьего класса и допуск к самолету Як-40. Также самолеты — давняя слабость актера театра и кино Сергея Бурунова.

В юности он даже поступил в Качинское высшее военное авиационное училище, но недоучился. А в 2011 году Бурунов вернулся к увлечению юности: сел за штурвал самолета и с тех пор иногда совершает полеты в кресле пилота самолета Як-52.

Андрей Малахов: современное искусство

Телеведущий много лет коллекционирует работы современных художников, часто посещает выставки. Тяга к прекрасному у журналиста сформировалась еще в раннем детстве:

«У нас дома в Апатитах на стене висела репродукция работы Веласкеса «Инфанта Маргарита» и, конечно, портреты Есенина и Маяковского», — вспоминал Малахов.

Кстати, в родном городе телеведущий даже организовал выставку работ из своей коллекции и мечтает открыть в городе арт-центр.

Александр Ширвиндт: вредная привычка стала полезной

Несколько лет назад Александр Ширвиндт объявил, что бросает курить, но свое хобби — собирание курительных трубок — не забросил. У него в коллекции несколько сотен трубок со всего мира. Часть своего собрания Ширвиндт уже выставлял на аукцион. Особую гордость представляют пенковые и вересковые трубки с мундштуками из балтийского янтаря.

Алексей Глызин: футбол в крови

В отличие от большинства «диванных» фанатов футбола 70-летний Глызин любит погонять мяч на поле, дважды в неделю посещает тренировки на стадионе «Луч» в Тушине и выглядит свежо и подтянуто.

— Мне по-другому нельзя: сцена обязывает держать себя в форме, — объясняет Алексей в беседе с «ВМ». — Наша команда называется «Забей». Наряду со спортсменами-любителями играют профессиональные спортсмены: Саша Мостовой, Сережа Юран, Дима Ананко и другие. В общем, компания достойная.

Анита Цой: консервирование и куклы

У эстрадной певицы Аниты Цой любимых занятий множество. Но все-таки самое стойкое увлечение Аниты — приготовление консервов из овощей, фруктов и ягод, выращенных на собственном загородном участке. Кухня у артистки оборудована по последнему слову техники, чтобы делать вкусные блюда и заготовки было как можно более удобно. Особенная гордость Аниты — ароматная капуста кимчи по традиционному корейскому рецепту.

Григорий Лепс: 200 икон и очки

Народный артист — большой коллекционер, хотя он не кичится своим элитарным хобби. В собрании Григория Лепса уже более 200 редких икон общей стоимостью около 30 миллионов долларов! Кроме того, у Лепса есть также уникальная коллекция солнечных очков: более 300 экземпляров.

Светлана Ходченкова: танец у шеста

В 2014 году актриса готовилась к роли танцовщицы стриптиза, которую играла в фильме «Воин», и выучилась исполнять эффектный акробатический танец вокруг шеста (пилона). С тех пор занятия хореографией у шеста Светлана продолжает. Хобби помогает ей поддерживать отличную спортивную форму.

Янина Мелехова: высокая мода

Актриса шьет с 12 лет.