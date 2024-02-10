Медорганизации получат доступ к сведениям о диспансерном наблюдении граждан

Медицинские организации получат доступ к сведениям о диспансерном наблюдении граждан, проведенном в других клиниках. Проект приказа Минздрава об этом проходит общественное обсуждение.

Согласно документу, это позволит работающим людям, которые находятся под диспансерным наблюдением, получать необходимую первичную медико-санитарную помощь не только по месту жительства, а в любой медорганизации.

Для этого клиники обяжут вносить сведения о результатах осмотров, консультаций, обследования таких пациентов в государственную информационную систему в сфере здравоохранения региона. Из нее данные будут передаваться в Единую государственную систему в сфере здравоохранения региона, а также на портал госуслуг.