Восемь самых дорогих ингредиентов парфюма в мире

Вы когда-нибудь задумывались, что входит в состав вашего любимого аромата? А тем временем секрет высокой цены кроется в сложностях производства основных ингредиентов.

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Рассказываем, почему некоторые из них особенно ценятся.

Жасмин

Вы знали, что жасмин или его синтетическая версия используется более чем в 80% всех женских духов? Разумеется, дорого стоит именно настоящее растение. Для получения килограмма эфирного масла требуется около тысячи килограмм сырья: лепестки цветков миниатюрные и легкие, а объем нужен внушительный. Мало того что процесс экстракции трудоемок, так еще и соцветия распускаются только на ночь глядя, что затрудняет сбор урожая.

Болгарская роза

Как и жасмин, розовое масло содержится в большинстве ароматов. Но производство эфирного масла розы требует еще больше времени и сырья. Для дистилляции килограмма желанного розового масла недостаточно и тонны лепестков — требуется порядка двух-трех тонн; 70% розового масла в мире производится в Долине роз в Болгарии. У работников есть всего несколько недель с мая по июнь, чтобы собрать цветы, и им приходится выполнять свою работу в темноте, до восхода солнца. Каждый цветок должен быть срезан отдельно, уложен в ивовую корзину и затем немедленно доставлен на винокурню.

Ирис

Ирисы получают из корневищ растения ирис, в частности Iris germanica и Iris pallida. Корневищам требуется несколько лет для созревания, прежде чем их можно будет перерабатывать. Затем процесс экстракции включает в себя сушку корневищ в течение нескольких лет и измельчение их в порошок — процесс выходит крайне долгим. Масло ириса неслучайно одно из самых дорогих парфюмерных ингредиентов в мире. Вам понадобится целая тонна луковиц ириса, выдержанных от двух до пяти лет, чтобы получить около двух килограмм эфирного масла.

Уд

Уд получают из древесины дикого тропического дерева аквиларии, которое также называют агаром или алойным деревом. Но есть сразу несколько препятствий на пути к добыче ценного масла: во-первых, уд можно получить только из пораженных аквиларий — зараженное плесенью Phialophora parasitica начинает выделять уд, темную, чрезвычайно ароматную смолу. По оценкам экспертов, лишь порядка 2% агаровых деревьев производят уд, что делает его невероятно ценным и, следовательно, дорогим. В какой-то момент его стоимость оценивалась в 1,5 раза выше стоимости драгоценного металла, поэтому вещество часто называют жидким золотом.

Мускус

Натуральный мускус — один из самых дорогих продуктов животного происхождения в мире, поэтому чаще всего в наши дни используют синтетический. Только вот создание искусственного аналога, близкого к оригиналу, тоже обходится недешево. Почему бы не добыть натуральный? Все просто: для этого нужно убить самца краснокнижного оленя-кабарги ради желез, расположенных в его брюшной полости. А это как минимум неэтично.

Амбра

Благодаря уникальному сложному океаническому аромату с морскими, сладкими и землистыми нотами амбра — один из самых дорогих парфюмерных ингредиентов в мире на сегодняшний день. Если вам любопытно происхождение амбры, объясняем: это секрет, вырабатываемый кашалотами, который нужно собирать с плавающих в море фекалий. Встречается он исключительно редко из-за скудности популяции кашалотов и трудности поиска выброшенных на берег экземпляров.

Шафран

Каждый цветок крокуса производит всего несколько нитей шафрана, что делает этот ингредиент дорогостоящим по умолчанию, не говоря уже о трудоемком сборе. В кулинарном мире шафран ценится как специя, но он также используется в парфюмерии благодаря своим теплым, пряным и землистым нотам. Как ни странно, нотки «сена и земли» могут себе позволить не все.

Тубероза