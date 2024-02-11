Меган Фокс показала фигуру в прозрачном платье

Актриса Меган Фокс примерила откровенный образ. Знаменитость выложила фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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37-летняя Меган Фокс предстала в кадре в черном прозрачном платье с глубоким декольте. Актриса отказалась от белья. Она добавила к наряду темно-серый жакет и длинные кожаные перчатки. Звезда распустила розовые волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовым блеском для губ.

На прошлой неделе Меган Фокс стала гостьей вечеринки, которая прошла после церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Она позировала фотографам в ультракоротком «металлическом» платье с обнаженной грудью и черной шубе.