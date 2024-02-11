Меган Фокс показала фигуру в прозрачном платье без белья
Актриса Меган Фокс примерила откровенный образ. Знаменитость выложила фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
37-летняя Меган Фокс предстала в кадре в черном прозрачном платье с глубоким декольте. Актриса отказалась от белья. Она добавила к наряду темно-серый жакет и длинные кожаные перчатки. Звезда распустила розовые волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовым блеском для губ.
На прошлой неделе Меган Фокс стала гостьей вечеринки, которая прошла после церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми». Она позировала фотографам в ультракоротком «металлическом» платье с обнаженной грудью и черной шубе.
Актриса Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly объявили о помолвке в январе 2022-го. Однако спустя год влюбленные оказались на грани разрыва. Исполнителя заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. Известно, что актриса пропустила вечеринку по случаю дня рождения бойфренда и съехала от него. В июне 2023-го знаменитости помирились. Позже Меган Фокс снова надела помолвочное кольцо, которое подарил ей Machine Gun Kelly. В августе стало известно, что Меган Фокс выпустит сборник стихов, который будет называться «Красивые мальчики ядовиты».