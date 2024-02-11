53-летняя Наоми Кэмпбелл показала фигуру в платье с декольте
Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл посетила открытие отеля One&Only в Дубае. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Just Jared.
На мероприятии 53-летняя Наоми Кэмпбелл появилась в элегантном наряде. Звезда подиумов вышла в свет в черном облегающем платье-макси Ali Karoui с декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. Наряд супермодели был украшен бисером. Наоми Кэмпбелл также надела туфли на каблуках в тон и украшения Bulgari. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.
В мае 2021 года Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. У нее родилась дочь. Об этом знаменитость рассказала в социальных сетях.
«Прекрасный маленький кусочек счастья выбрал меня своей матерью. Это такая огромная честь для меня — принять в свою жизнь эту нежную душу, что не хватает слов, чтобы описать связь, которая теперь есть между нами, мой ангел. Нет большей любви на свете», — написала супермодель.
В феврале 2022-го Наоми Кэмпбелл и ее дочь стали героями обложки британской версии журнала Vogue. Прошлым летом знаменитость сообщила о рождении сына, опубликовав фотографию с ребенком на руках. Лицо новорожденного супермодель скрыла.