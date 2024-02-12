Россиянам назвали самую модную одежду на весну 2024 года

Стилист Михаил Линев перечислил россиянам главные тренды весны 2024 года. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь эксперт призвал обратить внимание на одежду из прозрачных тканей.

«Невесомые и парящие ткани, кружево и сетки все еще можно и нужно!» — заявил он.

Среди прочего модными мужчина назвал предметы гардероба в стиле 1990-х годов, среди которых байкерские куртки или юбки макси из денима.

Кроме того, по словам специалиста, популярными станут наряды в цвете металлик.

«Металлик переместился с топов и джинсов на верхние изделия, к примеру тренчи. К нему лучше добавить базовые и простые понятные вещи: худи серого оттенка, расслабленные черные брюки и кроссовки», — уточнил собеседник.

Вдобавок Линев порекомендовал приобрести вещи синего цвета, например, джинсы или джемпер. В заключение он также посоветовал присмотреться к одежде в кукольном стиле.

«К самому простому платью добавьте мини кардиган с винтажными пуговицами, кружевные колготы и балетки или к базовому образу повяжите в волосы ленту или бант», — подчеркнул мужчина.