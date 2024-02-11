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Возвращение к советским вещам: как и с чем сочетать один из главных трендов сезона

В начале марта в столице состоится уже традиционная Московская неделя моды. И дизайнеры уже заявляют тренды сезона. Одним из главных станет возвращение к советским вещам. Например, реанимируется ватник. Стилист Дарья Тараканова рассказала, как и с чем сочетать такую верхнюю одежду.

Возвращение к советским вещам: как и с чем сочетать один из главных трендов сезона
© Vm.ru

Ватник, фуфайка, телогрейка — все это названия стеганной верхней одежды. Конечно, когда мы слышим эти слова, в голове возникает образ унылой верхней одежды серого цвета, с грубой вертикальной строчкой. Как мы помним, фасон был создан не для красоты, а для тепла. Современные же дизайнеры увидели в ватнике большое поле для фантазии.

В ход пошли современные материалы, модная строчка, актуальные цвета, принты, силуэты. По сути, телогрейку преобразовали в модную стеганую куртку. Главный плюс фуфайки — она подходит людям с любым телосложением, ее можно комбинировать с самыми разными предметами гардероба, она не стесняет движение и прекрасно подходит под демисезон.

Брюки шире

К ватнику идеальный вариант стильные брюки, которые расширяются книзу от талии. Они красиво струятся, напоминая юбку. Это могут быть и укороченные варианты брюк. Если их длина будет по щиколотку, то смело надевайте стильные лоферы, и образ готов.

Просто добавим шарф

Пока весеннее тепло задерживается, к ватнику можно смело добавить теплый длинный шерстяной шарф. Он добавит объема, сделает образ более стильным. Не бойтесь ярких цветов. Именно шарф сочного оттенка сделает образ запоминающимся.

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Не забудь платочек

Добавить аутентичности в образ поможет палантин, который можно повязать на голову или накинуть на плечи.

Идеальный вариант — павлово-посадский платок с русским принтом.

Да жилетку тоже

Обратите внимание на жилетки, сделанные под телогрейку. Их можно носить с толстовками, свитерами. Отличный вариант на позднюю весну. А в прохладную погоду можно надеть под куртку.

Платье подчеркнет

Создать модный образ с телогрейкой поможет трикотажное или вязаное платье, сидящее точно по фигуре.

Ушки на макушке

Если в образ хочется добавить игривости, то стоит обратить внимание на весенние вязаные шапочки с кошачьими ушками. Они смотрятся мило, добавляют игривости образу и с телогрейкой смотрятся гармонично.

Джинсовый рай

Ну и, конечно, к ватнику отлично подойдут джинсы — совершенно разных фасонов: модный клеш, укороченный вариант, с завышенной талией, широченные трубы. Получится стильный и комфортный повседневный образ.

Юбку подлиннее

Ватник в силу свободного силуэта сочетается с юбками разной длины. Но если уж мы говорим о моде на все русское, то длинная юбка-трапеция придется как раз ко двору. Самый модный вариант — из фатина и плиссе.

С кедами хоть куда

Вся прелесть ватника в том, что можно создать с его помощью и очень женственный образ, и спортивный. Надеваем трикотажный или спортивный костюм и дополняем образ спортивной обувью. А кеды в этом сезоне снова на пике популярности. Они доступны по цене и представлены на маркетплейсах в самых разных цветах.

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