Возвращение к советским вещам: как и с чем сочетать один из главных трендов сезона

В начале марта в столице состоится уже традиционная Московская неделя моды. И дизайнеры уже заявляют тренды сезона. Одним из главных станет возвращение к советским вещам. Например, реанимируется ватник. Стилист Дарья Тараканова рассказала, как и с чем сочетать такую верхнюю одежду.

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Ватник, фуфайка, телогрейка — все это названия стеганной верхней одежды. Конечно, когда мы слышим эти слова, в голове возникает образ унылой верхней одежды серого цвета, с грубой вертикальной строчкой. Как мы помним, фасон был создан не для красоты, а для тепла. Современные же дизайнеры увидели в ватнике большое поле для фантазии.

В ход пошли современные материалы, модная строчка, актуальные цвета, принты, силуэты. По сути, телогрейку преобразовали в модную стеганую куртку. Главный плюс фуфайки — она подходит людям с любым телосложением, ее можно комбинировать с самыми разными предметами гардероба, она не стесняет движение и прекрасно подходит под демисезон.

Брюки шире

К ватнику идеальный вариант стильные брюки, которые расширяются книзу от талии. Они красиво струятся, напоминая юбку. Это могут быть и укороченные варианты брюк. Если их длина будет по щиколотку, то смело надевайте стильные лоферы, и образ готов.

Просто добавим шарф

Пока весеннее тепло задерживается, к ватнику можно смело добавить теплый длинный шерстяной шарф. Он добавит объема, сделает образ более стильным. Не бойтесь ярких цветов. Именно шарф сочного оттенка сделает образ запоминающимся.

Не забудь платочек

Добавить аутентичности в образ поможет палантин, который можно повязать на голову или накинуть на плечи.

Идеальный вариант — павлово-посадский платок с русским принтом.

Да жилетку тоже

Обратите внимание на жилетки, сделанные под телогрейку. Их можно носить с толстовками, свитерами. Отличный вариант на позднюю весну. А в прохладную погоду можно надеть под куртку.

Платье подчеркнет

Создать модный образ с телогрейкой поможет трикотажное или вязаное платье, сидящее точно по фигуре.

Ушки на макушке

Если в образ хочется добавить игривости, то стоит обратить внимание на весенние вязаные шапочки с кошачьими ушками. Они смотрятся мило, добавляют игривости образу и с телогрейкой смотрятся гармонично.

Джинсовый рай

Ну и, конечно, к ватнику отлично подойдут джинсы — совершенно разных фасонов: модный клеш, укороченный вариант, с завышенной талией, широченные трубы. Получится стильный и комфортный повседневный образ.

Юбку подлиннее

Ватник в силу свободного силуэта сочетается с юбками разной длины. Но если уж мы говорим о моде на все русское, то длинная юбка-трапеция придется как раз ко двору. Самый модный вариант — из фатина и плиссе.

С кедами хоть куда