51-летняя женщина поделилась способом выглядеть вдвое моложе

Американская пользовательница Tiktok @doobydobap рассказала, каким образом ее 51-летней матери удается выглядеть вдвое моложе своего возраста. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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По просьбе дочери женщина поделилась своим способом ухода за кожей, который она использует каждый вечер. Он состоит из десяти шагов и, как утверждается, придуман в Южной Корее.

Сначала женщина в два этапа снимает макияж: сначала средством для снятия макияжа на масляной основе (гидрофильным маслом), а затем — щелочной пенкой. Дальше настает черед сыворотки для лица от воспалений с ниацинамидом, сыворотки от морщин с ретинолом и увлажняющей маски, которые она использует в сочетании с микротоковым массажером для лица — это, по ее мнению, улучшает впитывание.

Следующие этапы — сыворотка с гиалуроновой кислотой и увлажняющая эмульсия с женьшенем, хмелем, хвощем и центеллой азиатской. После этого женщина использует два увлажняющих крема, которые, по словам ее дочери, создают защитный барьер для увлажнения кожи в течение ночи. Марки рекомендуемых косметических средств перечисляются в видео и статье Daily Mail.

Последний совет, упомянутый тиктокершей, касается сна.