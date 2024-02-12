Модель Victoria's Secret снялась в нижнем белье и показала складки на теле

Живущая в Великобритании модель из австралийского города Стокпорт Софи Хьюз показала складки на животе и шрам на теле на фото в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Манекенщица снялась для новой коллекции бренда Victoria's Secret, приуроченной ко Дню святого Валентина. Так, она предстала перед камерой в ярко-розовом, украшенном принтом с сердцами комплекте. Он состоял из бюстгальтера с косточками и трусов V-образной формы с рюшами. При этом девушка сменила несколько поз, продемонстрировав упомянутые особенности своей внешности — в том числе идущий от пупка к груди рубец после операции.

Кроме того, она примерила атласные ночные рубашки разных цветов с отделкой из кружева.

«Все тела заслуживают того, чтобы существовать. Складки на животе, шрамы, целлюлит — все это нормально, все это красиво» — указала в подписи автор поста.