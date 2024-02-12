Названы самые популярные подарки ко Дню святого Валентина

В преддверии праздника жители страны планируют закупаться цветами (55%), украшениями (48%) и гаджетами (47%).

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Как пишут «Известия», почти каждый второй россиянин (47%) считает приемлемой стоимостью подарка коллеге или знакомому сумму от 500 до 1 тыс. рублей. Еще треть респондентов (29%) готовы отдать от 1 до 3 тыс. рублей за то, чтобы сделать другим приятный сюрприз. Интересно, что на подарок родным и близким россияне готовы отдавать суммы, превышающие 5 тыс. рублей (59%).

Самыми популярными подарками стали цветы (55%), украшения и аксессуары (48%), гаджеты и электроника (47%). В пятерку товаров, которые россияне выбирают для других, вошли кондитерские изделия (42%) и подарочные сертификаты в магазины (40%).