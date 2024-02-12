Косметолог: зимой нужно менять текстуру очищающих средств

В зимнее время кожа подвергается резкому перепаду температур, потому что на улице её встречает мороз, а в помещениях — сухой и горячий из-за отопительных систем воздух. Это приводит к обезвоживанию кожи, шелушениям, повышенной чувствительности и ощущению стянутости. А как этого избежать — «Секрету» рассказала косметолог Кристина Краковская.

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Как объяснила врач-косметолог, генеральный директор «МедСпа OHTAKAI» Кристина Краковская, не угробить кожу зимой вполне даже можно, главное — ухаживать за ней и не забывать про специальные средства. О чём речь?

Не высушивайте дополнительно кожу

Поскольку в зимнее время кожа лица страдает от сухости, нужно создать условия, в которых она будет получать достаточное количество влаги.

«Следите за объёмом потребляемой жидкости. Также важно обращать внимание на уровень влажности в помещении: оптимальные значения — в районе 40 60%. Используйте увлажнитель. Держите девайс в той комнате, где проводите больше времени, а компактные версии — прямо на рабочем столе».

Усиливайре защитный барьер кожи

Смените текстуру очищающего средства для лица. Летом подходит гель и пенка, а зимой — крем-гель или средство с кремовой или масляной формулой.

Используйте мягкие отшелушивающие средства. Отшелушивание кожи важно проводить круглый год — оно помогает ускорить её регенерацию и улучшает впитывающие свойства. Зимой нужно применять менее жёсткие средства, чтобы избежать раздражения.

Обеспечьте коже постоянное увлажнение.

«Зимой к привычному увлажняющему крему стоит добавить сыворотку, содержащую высоко- и низкомолекулярную гиалуроновую кислоту и коллаген. При выборе увлажняющего крема обратите внимание на текстуру. Более плотная текстура запечатывает влагу внутри. Для дополнительного увлажнения можно использовать на ночь увлажняющие маски, не требующие смывания».

Частые ошибки в зимнем уходе

Нельзя выходить на мороз сразу же после нанесения увлажняющего крема, нужно подождать хотя бы час. Нельзя пренебрегать услугами косметолога. Нельзя пренебрегать SPF.

«Солнцезащиту необходимо использовать круглый год. Может казаться, что зимой солнце не опасно, однако под воздействием солнечных лучей кожа начинает активно вырабатывать пигмент меланин, отвечающий за её цвет. Из-за переизбытка меланина на отдельных участках кожи появляются пигментные пятна».

Какие процедуры лучше всего делать зимой

Зима — отличное время для проведения химических пилингов и процедур, связанных с нарушением целостности кожного покрова, потому что в летнее время они могут привести к гиперпигментации. Косметолог посоветовала обратить внимание на:

фотодинамическую терапию (против морщин, расширенных пор, тусклого тона, гиперпигментации);

фототерапию диапазоном различного света — IPL или BBL (прорабатывает расширенные капилляры на коже, уменьшает проявление пятен постакне);

лазерную терапию (выравнивает рубцы, сглаживает расширенные сосуды, даёт антиэйдж-эффект);

процедуру Нydrafacial.