Белостоцкий: вспышка кори выявлена среди непривитых баптистов в Курской области

Вспышка кори выявлена среди баптистов в Курской области, всего зафиксировано 18 случаев. Об этом заявил замглавы региона Андрей Белостоцкий, сообщает РИА Новости. По его словам, все заболевшие оказались непривитыми. "Есть случай массовой заболеваемости кори. Это евангельская церковь, у баптистов, 18 случаев", – сказал чиновник, добавив, что соответствующие службы уже отрабатывают очаги заболеваемости. Белостоцкий отметил, что среди заболевших есть дети. Все они находятся под наблюдением на дому и в больницах. Замгубернатора подчеркнул, что данная вспышка показывает, к чему приводит позиция "непрививочников". На прошлой неделе учащихся Российского технологического университета МИРЭА, которые обучаются в кампусе на юго-западе Москвы, временно перевели на дистанционное обучение из-за обнаруженного случая кори. После этого в Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с распространением кори в стране.