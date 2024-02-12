Модель Жизель Бюндхен показала фигуру в прозрачной юбке из латекса

Супермодель 90-х Жизель Бюндхен снялась в новой рекламной кампании Alaïa. Французский бренд опубликовал фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На одном из снимков 43-летняя Жизель Бюндхен предстала в откровенном образе. Супермодель 90-х позировала в кадре в объемной белой рубашке, под которую надела боди в тон. Знаменитость дополнила наряд прозрачной юбкой-миди из бежевого латекса и босоножками на каблуках. Она распустила волосы и отказалась от макияжа.
Жизель Бюндхен — бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год она была самой высокооплачиваемой моделью в мире и попала в Книгу рекордов Гиннесса. В апреле 2015 года Жизель Бюндхен объявила о завершении модельной карьеры, однако продолжила сотрудничать с ведущими Домами моды.
В феврале 2009 года супермодель Жизель Бюндхен вышла замуж за игрока в американский футбол Тома Брэди после двух лет отношений. У знаменитостей родилось двое детей: сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк. В сентябре 2022 года супермодель Жизель Бюндхен рассталась со своим мужем. Разлад в семье произошел, потому что спортсмен уделял мало внимания воспитанию детей и постоянно пропадал на тренировках.