Модель Жизель Бюндхен показала фигуру в прозрачной юбке из латекса

Супермодель 90-х Жизель Бюндхен снялась в новой рекламной кампании Alaïa. Французский бренд опубликовал фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из снимков 43-летняя Жизель Бюндхен предстала в откровенном образе. Супермодель 90-х позировала в кадре в объемной белой рубашке, под которую надела боди в тон. Знаменитость дополнила наряд прозрачной юбкой-миди из бежевого латекса и босоножками на каблуках. Она распустила волосы и отказалась от макияжа.

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Жизель Бюндхен — бразильская супермодель и актриса. С 2004 по 2016 год она была самой высокооплачиваемой моделью в мире и попала в Книгу рекордов Гиннесса. В апреле 2015 года Жизель Бюндхен объявила о завершении модельной карьеры, однако продолжила сотрудничать с ведущими Домами моды.