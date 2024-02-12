Какие ингредиенты вашего крема никогда не сработают

Мы очень часто делаем интуитивные покупки. И здесь играют роль маркетинговые игры и их работа с нашим подсознанием. Приобретая очередную баночку волшебного крема, мы себя настраиваем на то, что он точно будет работать, потому что в его составе есть «чудесные» ингредиенты. А что, если это всего лишь рекламная уловка? Просто потому, что этот основной компонент не может чисто физически (или биохимически) воздействовать на кожу. Или потому, что сделать этот компонент рабочим могут только очень дорогостоящие технологии.

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Разбираемся вместе Екатериной Анчиковой, приглашённым врачом-косметологом, дерматовенерологом для компании d’Alba.

Коллаген

Это белок, или протеин, который находится во многих тканях нашего организма и обеспечивает их упругость. Например, в роговице глаза, суставах и коже его количество очень велико. С возрастом коллаген перестаёт активно синтезироваться и начинает разрыхляться, что приводит к обвисанию тканей. Чтобы поддержать каркасность, многие врачи вводят инъекционно коллаген в кожу. И это работает. Но помогают ли кремы с коллагеном в составе? Дело в том, что молекула коллагена очень велика и проникнуть глубоко она не может. Работая на поверхности кожи, он делает ряд полезных дел, таких как увлажнение эпидермиса и защита, но об омолаживающем свойстве речь не идёт. И, конечно, не может быть никакой речи о том, что этот крем подтянет овал лица и «уберёт» второй подбородок.

Однако, если производители используют дорогие технологии, помогающие разбить молекулу на части и «протащить» её вглубь, или используют это название для крема, содержащего не целую молекулу, а комплекс аминокислот, которые уже самостоятельно проникают в нижележащие слои, то верить такому средству можно. Но высокие технологии доступны только крупным премиальным производителям. Поэтому, если хотите, чтобы коллаген «работал» в креме, то выбирайте небюджетные средства.

Каолин

Очень часто данный ингредиент используется в масках для жирной кожи, ему приписывают абсорбирующие свойства. Сам каолин представляет собой глиноподобную субстанцию, поэтому сильно обезвоживает. Даже дополнительные увлажняющие компоненты в составе средства не могут компенсировать его негативное воздействие. Поэтому, когда на тюбике написано: «увлажняющая маска с каолином и гиалуроновой кислотой» не верьте первому слову. Наносить на сухую кожу маску с каолином абсолютно бесполезно, никакого увлажнения не будет — каолин всегда даст дегидратацию и потерю влаги.

Маточное молочко

Всё, что связано с пчёлами ассоциативно вызывает у нас мысли о чём-то полезном и лечебном. И когда мы наносим крем с маточным молочком, то думаем, что сейчас происходит процедура оздоровления каждой клетки. Но это совсем не так. Были проведены исследования, которые доказали, что маточное молочко абсолютно нейтрально к клеткам нашей кожи и никакого эффекта оздоровления не оказывает, тем более не способствует выводу токсинов.

Минеральное масло

Строго говоря, это техническое масло. Однако для многих слово «минеральное» звучит, как что-то полезное и нужное. Не путайте с минеральной пудрой — она действительно делается из природных минералов. А минеральное масло получают из нефтепродуктов. И главная его задача — это создать на коже плёнку, чтобы появился водоотталкивающий эффект. И с одной стороны это свойство не даёт испариться нашей собственной влаге, а с другой стороны такой ингредиент имеет токсическое действие и препятствует дыханию кожи. Получается некий «полиэтиленовый пакет» на коже. Хотя такие масла могут иметь смягчающие свойства, но это всего лишь приятная опция. К минеральным маслам также относится пропиленгликоль, парафин, петролатум, парафиновое масло. Все они никакого отношения к полезным минералам для кожи (цинк, селен, кремний) не имеют.

Экстракт плаценты