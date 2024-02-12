Модель Хейли Бибер вышла в образе «‎жены мафиози»‎ с темным цветом волос

27-летняя Хейли Бибер появилась на финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги в образе в стиле «жены мафиози». Модель надела белую футболку, леопардовую шубу средней длины, голубые джинсы и красные туфли с острым мысом. Она дополнила наряд солнцезащитными очками и серебристым колье. Хейли Бибер вышла на публику с новым темным цветом волос.

Джастин Бибер был одет в коричневую рубашку с принтом, черную кожаную куртку, темно-синие джинсы и бордовые ботинки на массивной подошве. Он дополнил образ кепкой и солнцезащитными очками.

Знаменитости впервые вышли на публику после того, как в сети появились слухи об их расставании. На прошлой неделе журналисты писали, что пара пытается делать вид, что у них все в порядке. По их словам, Хейли Бибер якобы хочет расстаться с певцом, потому что он «очень навязчив». Накануне модель прокомментировала сплетни.