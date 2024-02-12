Блогерша удивила зрителей неожиданными находками в секонд-хенде

Блогерша Моника Паулино удивила зрителей неожиданными находками в секонд-хенде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 30,3 тысячи подписчиков.

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Девушка поделилась видео из машины, в котором показала свои покупки.

«Мне бы хотелось поблагодарить невероятно добрых людей, которые жертвуют дизайнерские вещи в комиссионный магазин», — заявила она.

Так, инфлюэнсерша продемонстрировала на камеру черные балетки люксового бренда Givenchy с золотистой цепью на пятке. По ее словам, данная модель стоит 700 долларов (63,7 тысяч рублей), но в комиссионном магазине она продавалась за 11 долларов (одна тысяча рублей). При этом Паулино отметила, что у нее был купон и по нему ей удалось приобрести обувь за восемь долларов (728 рублей).

Подписчики поздравили автора ролика с покупкой и рассказали о своих находках в подобных заведениях. «Какая удивительная находка!», «Я нашла свою сумочку Gucci в Goodwill за 14 долларов (1,2 тысяч рублей). Ее первоначальная цена — две тысячи долларов (182 тысячи рублей)», «Великолепно!» — писали они.