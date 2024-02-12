Стилист назвал самые модные цвета в одежде

Известный российский стилист Алеко Надирян назвал самые модные цвета в одежде. Соответствующий пост появился в его Telegram.

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По словам эксперта, в 2024 году трендовым стало сочетание красного и шоколадного оттенка.

«Не так банально, как серый + красный, но не менее эффектно. Берем на заметку», — написал специалист.

Помимо этого, Надирян продемонстрировал снимки с моделями, которые примерили одежду в упомянутых тонах. На размещенных кадрах на манекенщицах платья, куртки, свитера и пальто в коричневом цвете. Кроме того, свои образы они дополняли красными колготками, шарфом, обувью или бейсболкой.