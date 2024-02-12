10 жидких и кремовых теней для яркого макияжа глаз

Матовые, сатиновые или блестящие — собрали 10 кремовых теней, с которыми можно создать макияж под любое настроение.

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Жидкие тени-глиттер Soul Sisters, Darling* (702 рубля)

Бьюти-дуэт из матовых теней и блестящей подводки. Тени равномерно наносятся и комфортно ощущаются на коже. Подводка, состоящая из перламутровых частичек разного размера, не осыпается и красиво блестит.

Тени Ombre Skin, Clarins (2400 рублей)

Тени для фанаток натурального мейка и легких текстур. Они ложатся невесомым слоем и создают выразительный акцент на глазах, не перегружая макияж. Бренд также уделил внимание уходу за веками: минеральные пигменты и кокосовое масло питают кожу и защищают от обезвоживания, а пудра корня маниоки матирует и разглаживает ее.

Жидкие тени «Сокровища России», Russian Beauty Guru (1200 рублей)

Сияющие не хуже якутских бриллиантов тени не требуют профессиональной сноровки в нанесении. Они легко ложатся на веко и надежно фиксируются с первого слоя. В составе есть впитывающие себум компоненты, которые поддерживают стойкость, и питательный пантенол.

Кремовые тени, 3INA (1620 рублей)

Бренд 3INA сделал ставку на разнообразие: здесь и большая палитра оттенков, и несколько вариантов финиша — от матового до сатинового. Кремовая консистенция не вызывает трудностей при нанесении, а водостойкая формула поддерживает жизнь макияжа в течение дня.

Жидкие тени Liquid Eyeshadows, Beautydrugs (1500 рублей)

Палитра теней устроена таким образом, что вы можете легко смешивать оттенки между собой и придумывать любые сочетания. Формула высокопигментированная и хорошо ведет себя в течение дня: тени не осыпаются и не скатываются, сохраняя насыщенный цвет.

Тени-карандаш «СуперСтойкость», Avon (679 рублей)

Тени в формате механического карандаша подойдут для создания стрелок и эффекта смоки, а за счет хорошей тушевки — и на тот случай, если нужно нанести продукт на все подвижное веко. Формула устойчива ко влаге, поэтому переживет и дождь, и слезы.

Тени Eyetattoo, Stellary (579 рублей)

Стойкие (в названии не зря ссылаются на татуировки) тени гарантируют легкое и равномерное покрытие. В ассортименте есть как матовые, так и сияющие варианты для макияжа на любой случай. Наносить их можно не только аппликатором или кистью, но и подушечками пальцев: тени хорошо тушуются и наслаиваются.

Кремовые тени Alien, Influence Beauty (766 рублей)

В сферической упаковке — многозадачный продукт для макияжа. Благодаря эластичной текстуре тени могут использоваться и как самостоятельный продукт, и как дополнительный слой поверх сухих текстур для создания сатинового финиша.

Жидкие сияющие тени Crystal Liquid Eyeshadow, Divage (399 рублей)

Блестки всех сортов, которые подойдут для повседневных образов и макияжа для выход в свет. Тушуются легко, держатся крепко и сочетаются с сухими тенями, создавая пространство для бьюти-маневров.

Жидкие тени Glow Paradise, Aravia (625 рублей)