Корсеты вновь вернулись в моду

Корсетные топы вновь вернулись в моду в 2024 году благодаря знаменитостям. Соответствующий материал публикует Glamour.

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Выяснилось, что популярные инфлюэнсеры стали массово появляться на мероприятиях и прогуливаться по городам в различных вариациях корсетов. Так, некоторых звезд папарацци фотографировали в корсетных топах в сочетании с брюками, джинсами и юбками длины макси, а другие предпочитали корсетные платья, которые выгодно подчеркивают фигуру.

Среди знаменитостей, последовавших тренду, оказались телезвезда Ким Кардашьян, модели Никола Пельтц, Альва Клэр и Адут Акеч, а также певица Рене Рэпп, поп-исполнительница Селена Гомес, актриса Кики Палмер и другие. Кроме того, упомянутый предмет гардероба включили в свои новые коллекции бренды Christian Siriano и Schiaparelli.