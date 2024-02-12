Модная обувь: что носить весной 2024

Итак, весна уже буквально за углом. Вы уже знаете, в какой обуви вы шагнете в тепло и ароматы цветущих деревьев? Если еще нет, то этот материал — обязателен к прочтению!

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«Нас ожидает совершенно ностальгическая весна. Речь об обуви с открытым носком, на плоской подошве (да, балетки 2000-х годов возвращаются), туфлях на маленьком каблучке, лоферах (вечная классика с современными вариантами) и бантах», — раскрывает модные секреты стилист Маша Ведерникова.

Балетки

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Нет ничего удобнее и шикарнее балеток — ожидайте увидеть современный поворот в этой нестареющей обуви.

«Носите их с чем угодно — цвет лучше подбирать либо в той же цветовой гамме, что и весь образ, либо поставить интересный контрастный акцент», — говорит Маша.

Каблуки-лодочки

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Мини-каблук вписывается в любой силуэт обуви, от мюлей до ботильонов.

«Это как раз та высота, которая подходит для ношения в течение всего дня, это винтажная и шикарная эстетика — например, вспомните Одри Хэпберн в фильме „Завтрак у Тиффани“ и вдохновитесь ее образом», — предлагает стилист.

Лоферы

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В этом сезоне мы увидим мокасины и лоферы любой высоты (на платформе, каблуке-рюмочке, шпильке) и с разными украшениями. С ними вы будете выглядеть интересно и (при желании) строго, и в то же время круто.

Ботильоны и туфли с открытым носком

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Мы долго спорили, уместно ли носить их в офис — и если да, то с колготками или без? Их объявляли безвкусными, но они вернулись и, конечно же, стали лучше, чем когда-либо.

«Лучше, конечно, показывать красивый педикюр в вырезе, чем шов на колготках. Или подбирайте чулки без шва», — замечает Ведерникова.

Банты

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