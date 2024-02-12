Как создавались культовые крема

Индустрия красоты напрямую зависит от достижений науки: именно в научных лабораториях появляются инновационные формулы и технологии, которые помогают женщинам всего мира становиться прекраснее и моложе. Рассказываем, как были случайно изобретены некоторые кремы, ставшие культовыми.

Ученый хотел исцелиться от ожогов

В 1950-х годах аэрокосмический инженер Макс Хубер возился в своей лаборатории. По легенде, он работал над стабилизатором ракеты — человек собирался осваивать космос. Затем в его лаборатории произошел взрыв, ученый получил сильные ожоги всего тела и переключился на исследование другой неизведанной территории — синих глубин океана, чтобы создать всемирно известный Crème de la Mer.

«Хотя некоторые инновационные ингредиенты и технологии подходят для сильно пострадавшей (в частности, от ожогов) кожи, они также работают и для кожи, поврежденной более деликатно в результате ежедневных стрессов. Таких как внутреннее старение, постоянное воздействие ультрафиолета, загрязнение, синий свет и так далее», — говорит косметолог Лиана Давыдова.

Врач искал способ заживлять раны без шрамов

А вот другой ученый и врач Августинус Бадер (его инновации в 2018 году всколыхнули индустрию эпигенетических продуктов — довольно новой области красоты, которая изучает, как окружающая среда и ваше поведение могут влиять на гены). Тот изначально искал «средство, которое обеспечивало бы заживление без шрамов», а все под влиянием травм, которые он увидел во время обучения в качестве молодого врача в больнице Ruijin в Шанхае.

После 30 лет исследований он «разработал революционный гель для заживления ран, который обеспечивал пациентам заживление без шрамов, без операций или пересадки кожи», — говорит Бадер. Результат — два известных средства: The Cream и The Rich Cream.

Хотел сделать маму и ее подруг моложе и обнаружил пептиды

Грегори Браун, доктор медицинских наук, работал пластическим хирургом. Заживление ран происходило медленно, но он заметил, что человеческие пептиды помогают ускорить этот процесс. Тогда он начал делать импровизированный продукт, растворяя синтетические пептиды в креме Visible Difference Cream от Elizabeth Arden, которым пользовалась его мама, и давал его своим пациентам — они его обожали за фантастический эффект. В конечном итоге это привело к выпуску увлажняющего обновляющего крема ReVive Skincare Nightly Retexturizer.

Ожоги и шрамы лечите у врача

«Стареющая и сильно пострадавшая от ожога кожа, не всегда нуждаются в одних и тех же средствах, и продукты, предназначенные для повседневного использования, не следует применять для лечения свежего ожога. Рекомендуемое лечение ожога первой степени — охладить и очистить поврежденное место, затем перевязать его стерильной марлей; после этого можно нанести мазь, например вазелин или Аквафор, чтобы помочь сохранить рану влажной, что способствует заживлению и уменьшению воздействия бактерий», — напоминает косметолог.

Это важное напоминание о том, что от лечения ожогов можно выйти к созданию косметического средства масс-маркета, а вот лечить собственно ожоги стоит все же у врача и по его рекомендациям, обычный крем тут не подойдет, пусть и самый прекрасный.