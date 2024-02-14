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Что подарить мужчине и женщине – 10 книжных новинок для идеального подарка

В этой подборке каждый найдёт издание по душе.

Что подарить мужчине и женщине – 10 книжных новинок для идеального подарка
© Чемпионат.com

Сегодня, 14 февраля, отмечается Международный день книгодарения. В праздник принято делиться хорошей литературой с друзьями, близкими и родными, передавать книги в библиотеки, школы и разные благотворительные организации.

Чем не повод сделать книжный подарок кому-то близкому, в том числе самому себе? Специально к дате собрали классные новые книги, среди которых каждый найдёт издание по душе.

«Курт Кобейн. Личные дневники лидера Nirvana»

Дневники Курта Кобейна были найдены после смерти рок-легенды и опубликованы в 2002 году. Но до русскоязычного читателя они добирались 22 года, а учитывая всё время с момента находки, то ровно 30 лет. И, наконец, стали доступны его многочисленным фанатам в России.

В этом уникальном издании – сокровенные мысли лидера группы Nirvana о музыке и славе, о политике и индустрии рока, о личном и самом болезненном. Эти интимные записи с набросками песен и даже комиксами помогут понять глубины души культового музыканта, узнать о том, что фронтмен скрывал даже от близких. Его записи пропитаны сарказмом и грустью, гневом и решимостью и, конечно, искренностью.

Чхугон, «Поднятие уровня в одиночку. Solo Leveling. Книга 3»

Это продолжение одного из самых популярных вебтунов, у которого более 4 млрд просмотров на известной корейской платформе. В этом году выйдет аниме-сериал на основе истории и планируется видеоигра.

Сюжет крутится вокруг Сон Чину, слабейшего и невезучего охотника на монстров из потустороннего измерения Е-ранга. Он вынужден рисковать своей жизнью, чтобы заработать денег для оплаты больничных счетов матери и обучения сестры.

В новой книге пришло время для повторной проверки уровня. И когда результаты будут известны всем, Сон Чину официально станет 10-м охотником S-ранга Южной Кореи. А это значит, что его ждут ещё более опасные и могущественные чудовища.

Валерий Попов, «Выдумщик»

Это автобиографическая проза петербургского шестидесятника, мемуариста и писателя Валерия Попова. Он лично знал Андрея Битова, Иосифа Бродского, Виктора Голявкина и других «певцов оттепели». Этот роман наполнен воспоминаниями о встречах с ними, семейными историями, разными происшествиями и отрывками из самых разных произведений.

Это книга, насквозь пропитанная литературой. Её влияние на героя сильно. Он видит её чудодейственную и волшебную силу, умение проникать в реальность и трансформировать её. И наблюдает, как жизнь с её буйством красок, невероятными событиями и людьми вторгается в саму литературу.

Карло Вечче, «Улыбка Катерины. История матери Леонардо»

Это увлекательный исторический роман о матери Леонардо да Винчи. Итальянский филолог, профессор неаполитанского университета на основе архивного документа, подписанного отцом художника, создал историю о сильной женщине, что дала жизнь гению.

Её судьба полна трагических событий. Черкесская княжна была захвачена в плен и продана венецианскому купцу в Константинополе. Во Флоренции она родила внебрачного сына Леонардо, а через полгода была освобождена из рабства. Затем её выдали замуж за крестьянина. Автору удалось передать дух того времени и искусно перемешать реальные факты с художественным вымыслом.

Брендон Сандерсон, «Вы – чародей. Пособие по выживанию в средневековой Англии»

Это книга одного из крупнейших авторов в жанре фэнтези. По сюжету молодой мужчина оказался в средневековой Англии. Он точно знает, что из будущего, но не помнит, как здесь очутился и, главное, почему.

Чтобы раскрыть секрет своего «я», ему нужно найти союзников и поверить в магию. Ведь все его тайны сокрыты в полусожжëнных страницах пособия для начинающего чародея. Путешествия во времени, волшебство, атмосфера Средневековья, авантюры и отличный юмор ждут читателя в книге.

Кир Булычев, «Девочка с Земли. Сто лет тому вперёд. Приключения Алисы»

Классика фантастической детской прозы переживает новую волну популярности в преддверии выхода очередной экранизации с участием Юры Борисова, Александра Петрова, Фёдора Бондарчука и других.

История о гостье из будущего Алисе Селезнёвой, космических пиратах, перемещениях во времени, спасении мира и невероятных приключениях много лет назад покорила читателей и продолжает завоевывать сердца. А выход фильма – прекрасный повод современным подросткам обратиться к первоисточнику.

Роберто Боланьо, «Дикие сыщики»

Известный роман чилийского писателя, который впервые выходит в России. В канун Нового года в середине 70-х два литератора-авангардиста отправляются в пустыню, чтобы найти таинственную поэтессу. В итоге их экспедиция становится бегством и растягивается на десятилетия.

Это одиссея по мрачной вселенной, рассказанная десятками разных голосов, чьи свидетельства сплетаются в единый эпос о невероятном путешествии двух людей, одержимых искусством.

Бобби Азарян, «Романтика реальности. Как вселенная самоорганизуется, порождая жизнь, сознание и сложность космоса»

Бобби Азарян – когнитивный нейробиолог, популяризатор науки, автор статей с миллионами просмотров и блога с бешеными охватами. Он консультирует режиссёров фантастических сериалов, даёт резонансные интервью. И в этой книге предлагает революционный взгляд на реальность с точки зрения современной науки.

Автор показывает, почему традиционные представления об эволюции вселенной сегодня начинают изменяться – и какие факты подталкивают учёных искать новую парадигму, объясняющую мир вокруг нас. Он доказывает, что Вселенная самоорганизуется в систему и создаёт всё более сложные структуры – движется от хаоса к осмысленности.

Сергей Вялов, «Трекер питания и дефицитов»

Знаменитый гастроэнтеролог предлагает подход, который позволит за шесть недель привести свой рацион в порядок и составить его таким образом, чтобы все жизненно необходимые вещества попадали в организм. А это, в свою очередь, улучшит самочувствие и пищеварение, вернёт силы и энергию, нормализует вес и многое другое.

Трекер основан на медицинских исследованиях и врачебных рекомендациях. По-настоящему правильно питаться – это помогать организму получать всё, что ему необходимо для здоровья.

Тони ДиТерлицци, «В поисках УдивЛы»

Автор и художник знаменитого цикла «Спайдервик. Хроники» придумал футуристическую сказку для современных детей. Зия Девять – обычный подросток. Она никогда не выходила из своего подземного дома, где живёт под присмотром робота и не знает, что таится за порогом. В одном из коридоров Зия нашла странную «плитку», на которой изображена девочка и написано загадочное слово «УдивЛа». И теперь ей надо выяснить, кто она, выйти из Убежища и отправиться в опасное приключение.

Тренды
Сергей Вялов
Роберто Боланьо
Валерий Попов
Андрей Битов
Кир Булычев
Курт Кобейн
Алиса Селезнева
Александр Петров
Леонардо да Винчи
Федор Бондарчук
Иосиф Бродский
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