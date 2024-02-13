Перечислены ингредиенты косметики, которые помогают бороться с признаками старения

Джошуа Зейхнер, доктор медицинских наук, и другие дерматологи рассказали, какие ингредиенты обладают лучшим антивозрастным эффектом.

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Витамины группы B. Для здоровья кожи, волос и ногтей нужно получать эти витамины и их производные. Особенно эффективными они могут быть в увлажняющих кремах.

Коэнзим Q10. Некоторые исследования показывают, что этот витамин является сильным антиоксидантом и помогает создать основу для молодости кожи. С возрастом уровень естественного коэнзима Q10 снижается, что может замедлить способность кожи к омоложению и защите от повреждений.

Медь. Это антивозрастной ингредиент, необходимый для образования коллагена. Он предотвращает провисание кожи и заполняет морщины. Клинические исследования показывают, что медь способствует очищению и обновлению разрушенного коллагена.

Зелёный чай. Он богат полифенолами, которые улучшают внешний вид кожи, оказывают на стареющую кожу тонизирующее воздействие.

Пептиды. Большинство пептидных кремов для местного применения предназначены для стимуляции выработки коллагена и уменьшения морщин. Но выбирать нужно лишь те продукты, которые прошли клинические испытания.

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Ретиноиды и ретинолы. Они ускоряют и стимулируют обновление клеток, выработку коллагена. Согласно исследованиям, ретиноиды не только разглаживают морщины и тонкие линии, но и противодействуют обесцвечиванию, осветляют мелкие следы и веснушки, улучшают текстуру кожи.

Витамин Е. Это мощная защита от повреждений кожи, приводящих к возникновению тонких линий и морщин.

SPF. Солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не менее 30 защищает от рака кожи, улучшает тон, текстуру кожи, состояние морщин.

Витамин С. Он используется для нейтрализации повреждений и осветления тёмных пятен.