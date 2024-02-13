Стал известен элемент женской одежды, снова вернувшийся в моду

Известные инфлюэнсеры начали активно появляться на различных мероприятиях и гулять по городам, демонстрируя разнообразные варианты корсетов. Некоторые из них комбинировали корсетные топы с брюками, джинсами и макси-юбками, в то время как другие предпочитали корсетные платья, которые выгодно подчеркивали их фигуру.

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Среди звезд, следующих за этим трендом, оказались такие известные личности, как телезвезда Ким Кардашьян, модели Никола Пельтц, Альва Клэр и Адут Акеч, а также певица Рене Рэпп, поп-исполнительница Селена Гомес, актриса Кики Палмер и многие другие. Кроме того, бренды Christian Siriano и Schiaparelli включили этот предмет одежды в свои новые коллекции.