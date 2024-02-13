День всех влюбленных: как купить подарок в последний момент

С кем не бывает: отвлеклись, заработались, и тут оказывается, что День Влюбленных уже завтра (или даже сегодня). Super вместе с девочками из Flowwow собрали для вас идеи, какой приятный сюрприз можно заказать день в день, чтобы романтический вечер все-таки удался.

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Клубника в шоколаде

Клубника под тонким слоем шоколадной глазури — нестареющая классика, которая создана для свиданий. И самой приятно съесть, не испачкав руки и не смазав помаду, и угостить партнера. Но предупреждаем: если планируете заказать кастомный набор — например, с розовым шоколадом, нужно связаться с кондитером заранее и обсудить детали.

Ягодные наборы

Цветы — это всегда приятно, но сочные ягоды в разгар зимы обещают больший вау-эффект. Здесь можно дать волю фантазии и придумать красивую сервировку. Такой сюрприз не требует дополнительной подготовки (разве что узнать, нет ли у вашей половинки аллергии).

Ароматические свечи

Какой романтический вечер по случаю Дня святого Валентина без свечей? Вместо классических белых, смело дарите ароматические свечи в стекле или фигурные. Последние, кстати, самые модные — можно найти реалистичные варианты в форме цветов или свечи причудливых форм. Выбор отдушки оставляем на ваше усмотрение, но, учитывая тематику праздника, предлагаем сделать выбор в пользу «съедобных» миксов. Запахи карамели, ягод или десертов впишутся в атмосферу куда лучше, чем аромат старой деревянной церкви.

Сертификат на свидание

Спасение для тех, кто работает 14 февраля и не сможет провести вечер с партнером. Подарив сертификат (советуем вместе с ним вручить и букет), вы проявите внимание и сможете договориться о свидании в удобное время. Выбор тематики ограничен только вашей фантазией и предложениями на рынке услуг — их, к счастью, десятки. Среди базовых идей: кулинарные мастер-классы и парные фотосессии; среди свиданий с заявкой на незабываемые впечатления — совместный полет в аэродинамической трубе и уроки шибари.

Десерт в форме сердца