Виктория Боня показала фото в купальнике после набранных килограммов

Телеведущая и модель Виктория Боня призналась поклонникам, что набрала лишние килограммы. Она показала честное фото в купальнике в Instagram.

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Виктория Боня выложила снимок, который был сделан на отдыхе с возлюбленным Русланом Гасановым в Коста-Рике. Там к ним присоединилась дочь телеведущей Анджелина Летиция со своим отцом Алексом Смерфитом. На фотографии Виктория Боня предстала в черном купальнике с распущенными волосами. По словам знаменитости, она набрала лишние килограммы.

"Смотрела наши фотографии с Коста-Рики и поняла, что я запустила свое тело так, как никогда. Такой толстой я себя не помню", — призналась Виктория Боня.

Соцсети

27 августа модель рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику. Виктория Боня обратилась к известному хирургу Чиа Чи Као, который ранее оперировал моделей Кендалл Дженнер, Беллу и Джиджи Хадид. В конце 2023 года она снова улетела к своему пластическому хирургу в Лос-Анджелес. По мнению блогерши, ей необходимо "дотянуть" второй глаз.