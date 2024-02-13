Стилист: обувь на шпильке не стоит носить зимой

Зимой многие россияне отказываются от головных уборов, потому что думают, что так они испортят прическу и образ, однако это мнение ошибочно. Об этом "Москве 24" рассказала персональный стилист Екатерина Ловцевич.

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"Сделать зимний образ стильным помогут панама, чепчик, базовая шапка-бини, утепленные кепки и даже меховые шапки. Вместо капюшонов лучше утеплить голову стильно", - отметила эксперт.

Помимо этого, стилист не советует надевать тесную верхнюю одежду. Лучше отдавать предпочтение более свободным вариантам, чтобы между слоями одежды был "воздух". По ее словам, ошибкой будет носить зимой тонкие колготки, особенно бежевые, потому что они смотрятся немодно и неуместно. Вместо этого лучше надевать плотные черные или цветные колготки. Ловцевич добавила, что в холодное время года не рекомендуется надевать обувь на шпильке и летние кроссовки.

"Шпильки и прочая неуместная обувь еще и сказывается на походке. Лучше отдать предпочтение удобным вариантам с нескользящей подошвой. Это сделает зимний образ более гармоничным, а походку - более уверенной", - подчеркнула она.