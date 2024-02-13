Как собрать красивый букет на День всех влюбленных

На День всех влюбленных можно подарить второй половинке букет в коробке или в корзине, посоветовала мужчинам флорист Дарья Старостина. В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист подчеркнула, что главное, чтобы композиция сочеталась и не выглядела вульгарно или вычурно.

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Такие букеты выглядят дорого и эффектно. Но главное — соблюдать в них сочетание цветов, иначе букет может получиться слишком вычурным и даже вульгарным. Я рекомендую доверить его сборку профессионалу, который учтет все ваши пожелания, — отметила флорист.

Наиболее популярными цветами в этот праздник являются розы. Красные или ярко-розовые цветы можно преподнести возлюбленной в знак большой любви и страсти, а розовые или белые подойдут, чтобы продемонстрировать нежное отношение к избраннице. Старостина также посоветовала обратить внимание на пионы или лилии. При этом стоит узнать у девушки, какие цветы она предпочитает. Может оказаться, что у нее есть аллергия на определенные растения или неприятные ассоциации.