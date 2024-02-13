70-летняя модель поплавала в откровенном купальнике и поразила Сеть

Американская актриса и модель Кристи Бринкли поплавала в море в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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70-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она предстала на фоне лазурной воды и лодки в ярко-красном слитном купальнике с широкими бретелями. При этом манекенщица продемонстрировала подтянутую фигуру.

Бринкли распустила длинные светлые волосы и нанесла на лицо легкий макияж. Образ она дополнила черными солнцезащитными очками.