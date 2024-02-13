Что подарить парню: гид по мужским украшениям

Для большинства мужчин ювелирные украшения могут быть совершенно непонятными, и легко догадаться, почему. Для многих единственный вариант это часы и обручальное кольцо — и точка.

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Деловые мужчины еще выбирают запонки и булавки для галстука, но ведь есть и другие интересные вещи! Любой из них может носить украшения, не выглядя при этом дико — нужно просто помочь сориентироваться на сложной территории ювелирных изделий. Итак, мужчину украшают не только шрамы — главное, убедить его в этом!

Браслеты

«Раньше в тренде были толстые кожаные или металлические браслеты, но сейчас мы перешли к минимальным, изысканным моделям. Когда речь заходит о ношении нескольких браслетов, лучше всего рассматривать это как уравнение баланса. Если на одной руке вы уже носите часы и обручальное кольцо, добавьте металлический браслет, нитку бус-четок или шнур на другое запястье», — рассказывает стилист Андрей Медведев.

Кольца

«Если вы выбираете кольцо с печаткой, лучше носить его без других колец на этой руке. Иначе вы будете похожи на персонажа исторического турецкого или арабского сериала — выбирайте гладкие кольца интересной фактуры, если вам нравится надевать много», — предлагает стилист.

Ожерелья и цепочки

Их можно носить как поверх рубашки, так и заправленным в нее. Современное ожерелье с цепью длиной до середины груди добавляет характер базовой футболке и джинсам, создавая интересный стиль. Андрей советует избегать больших, толстых цепей с бриллиантовой огранкой.

Начинайте с простых и лаконичных украшений

Если вы начнете примерять кольца и браслеты с богатыми узорами, вы можете быть подавлены и растеряны. Поначалу будьте проще, а потом (возможно) вы сможете перейти к более сложным изделиям интересного дизайна.

Не переборщите!

Вы должны знать, сколько аксессуаров — это слишком много. Есть старая поговорка, что «украшения — это последнее, что вы надеваете, но первое, что видите».

Убедитесь, что вы со вкусом подбираете аксессуары к своим нарядам. Каждая деталь должна дополнять весь образ. «Еще один момент — тип наряда. В разных образах вы можете обойтись без определенных типов и количества украшений. Например, серьгу обычно не принято надевать с костюмом, но если вы идете на вечеринку в модный клуб — вперед», — говорит стилист.

Старайтесь выбирать украшения одного цвета