Названа причина кардинальных перемен во внешности Кайли Дженнер

Если вы хотя бы раз натыкались на новость о Кайли Дженнер за последние несколько месяцев или в состоянии бессонницы заходили в личный блог молодой миллиардерши, то наверняка заметили, что стиль девушки изменился. Фотографий природы в аккаунте Кайли стало внезапно больше, чем снимков ее вида сзади, а провокационные и откровенные наряды сменились более сдержанными. С макияжем примерно то же самое: на одном из показов недавней Недели моды младшая Дженнер появилась практически no make up (вероятно, этим был обусловлен ее слишком уставший внешний вид).

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Причина таким кардинальным переменам есть, и зовут ее Тимоти Шаламе. 28-летний Вилли Вонка неожиданно для всех настолько покорил Кайли, что она вцепилась в него всеми своими наращенными коготками и отпускать не собирается.

Представительница клана Кардашьян-Дженнер так сильно хочет, чтобы с актером все получилось, что готова ради этого пересмотреть свое публичное поведение и измениться. «Кайли больше не публикует сексуальные фото в социальных сетях и выставляет напоказ более изысканный образ жизни. Она даже стала меньше краситься», — цитирует инсайдера Life and Style Magazine.

К слову, если кому-то кажется, что такие жертвы излишни, спешим разочаровать: Кайли, передают источники, счастлива как никогда: за последние годы это случилось с ней впервые.