Дакота Джонсон появилась в образе сексуальной мадам Паутины на премьере фильма в Лос-Анджелесе

Дакота Джонсон знает, как подать образ для красной дорожки! На премьере фильма «Мадам Паутина» в Лос-Анджелесе исполнительница главной роли предстала в идеальном наряде для своей героини.

Она выбрала облегающее платье-сетку из металла с цепями. А звенья можно было сравнить с замысловатой паутиной.

Комбинация на тонких бретелях с глубоким декольте сверкала благодаря драгоценным камням. Под ней актриса надела нюдовое нижнее белье и чёрные туфли на шпильках.

Вдохновением для персонажа ясновидящей послужили и аксессуары, которые актриса постаралась не затмить своим ярким платьем. Её серебряное ожерелье чуть выше ключиц было дополнено крупным бриллиантом.

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Дакота Джонсон на премьере фильма «Мадам Паутина» в Лос-Анджелесе, 2024

В фильме Sony Marvel Джонсон исполняет роль Кассандры Веб, вместе с ней сыграли Сидни Суини, Селеста О'Коннор и Изабела Мерсед.

В официальном синопсисе к фильму сказано, что героиня Дакоты, парамедик с Манхэттена, обретает способность видеть будущее и понимает, что может использовать это видение, чтобы изменить его.

Вынужденная столкнуться с откровениями о своём прошлом, она знакомится с тремя молодыми женщинами, которых связывают судьбы, если все они смогут выжить в смертельно опасном настоящем.